Guatemala’dan ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi

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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD’nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı.

İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.

Adamın Jackson Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak herhangi bir ciddi sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 71

Kaçak yolcunun 30 bin ila 42 bin fit arasında gerçekleşen uçuştan nasıl yara almadan kurtulduğu ise gizemini koruyor.

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FAA'ya göre, 1947'den bu yana dünya çapında 129 kişi tekerlek yuvalarına veya ticari uçakların diğer alanlarına saklanarak ülkelerinden kaçmaya çalıştı.

Ajans, bunlardan 100'ünün öldüğünü ve ölüm oranının yüzde 71 olduğunu söyledi.