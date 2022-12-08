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Göz bebeklerine dövme yaptırdı... Hayatı altüst oldu! Acı haberi doktordan öğrendi

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#Kuzey İrlanda#Sağlık#Dünya
Göz bebeklerine dövme yaptırdı... Hayatı altüst oldu Acı haberi doktordan öğrendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 15:56

Göz bebeklerine dövme yaptıran 32 yaşındaki kadının hayatı resmen karardı. Gözlerinin şişmesi üzerine soluğu hastanede alan kadının başına gelenler sosyal medyada viral oldu.

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Sosyal medya Kuzey İrlanda'dan gelen haberi konuşuyor...

Anaya Peterson isimli kadının hayatı göz bebeklerine yaptırdığı dövme ile altüst oldu.

Avustralyalı model Amber Luke'den ilham alan ve kendi göz bebeklerine dövme yaptıran Peterson'ın bir gözü mavi diğeri ise mor renge kavuştu.

New York Post'ta yer alan habere göre, 32 yaşındaki kadının bu girişimi ona pahalıya mal oldu.

Temmuz 2020'de sağ gözüne mavi dövme yaptırdığını belirten Peterson, 'kör olursam en azından diğer gözüm olur diye düşündüm' dedi.

O dönem hiçbir komplikasyon ile karşılaşmadığını belirten 32 yaşındaki kadın aynı yılın Aralık ayında diğer göz bebeğine de dövme yaptırdı.

Göz bebeklerine dövme yaptırdı... Hayatı altüst oldu Acı haberi doktordan öğrendi

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GÖZLERİ ŞİŞTİ, SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Bir sabah uyandığında gözlerinin şiştiğini fark eden kadın soluğu hastanede aldı.

Doktorlar talihsiz kadına üç gün boyunca damardan ilaç verdi ve gözünden biyopsi aldı.

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Peterson tam olarak tedavi edilemedi. Görme yetisini yavaş yavaş kaybettiğini açıklayan Peterson, 'Bugün bile gözlerimde uçuşan cisimlerle uyandım' dedi.

'KÖR OLMANIN EŞİĞİNDEYİM'

Gözlerindeki dövme mürekkebini çıkartılamadığı için 32 yaşındaki kadın bu sorunu her zaman yaşayacak.

'Kör olmanın eşiğindeyim' diyen 32 yaşındaki kadın pişman olduğunu söyledi.

 

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#Kuzey İrlanda#Sağlık#Dünya

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