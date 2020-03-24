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Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Gorillere geçer mi

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Gorillere geçer mi
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Dünyadaki dağ gorillerinin üçte birine ev sahipliği yapan Kongo’daki Virunga Ulusal Parkı, koronavirüsün gorillere bulaşma ihtimali nedeniyle 1 Haziran’a kadar ziyaretçilere kapatıldı.

Kapatma kararında bilim insanlarının, gorillerin insan yapısına benzemesi nedeniyle virüs kapma ihtimali olduğu yönündeki açıklamaları etkili oldu. Dağ gorillerinin, insanların yaşadığı solunum hastalıklarına yakalandığı biliniyor.

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