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Gorbaçov için Putin’siz tören

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#Mihail Gorbaçov#Cenaze#Vladimir Putin
Gorbaçov için Putin’siz tören
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Eski Sovyet lideri Gorbaçov için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Putin’in ‘yoğun takvimini’ gerekçe göstererek gitmediği tören alanında AB üyesi Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban vardı.

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Soğuk Savaşı bitiren isim olarak Batı’nın takdirini kazanan, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov için dün cenaze töreni düzenlendi. Rusya lideri Vladimir Putin’in “yoğun programını” gerekçe göstererek gitmediği törene, binlerce kişi katıldı. Gorbaçov, geçen salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

NEDEN DEVLET TÖRENİ YAPILMADI

Kremlin yakınlarındaki 18’inci yüzyıldan kalma Sendikalar Evi’nde düzenlenen ve iki saat olarak planlanan tören, halkın yoğun ilgisi nedeniyle dört saate uzadı. Geleneklere uygun olarak açık bir tabuta yatırılan Gorbaçov’un yanında tören muhafızları nöbet tuttu, yüzlerce kişi tabuta çiçek bıraktı. Kızı Irina ve iki torununun da katıldığı törenin ardından Gorbaçov’un, Moskova’daki Novodevichy mezarlığında eşi Raisa’nın yanına gömüleceği belirtildi.

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Gorbaçov için Putin’siz tören

Kremlin, törenin hazırlanmasına devletin destek verdiğini ve tören muhafızlarının görevlendirildiğini açıkladı. Buna rağmen bir devlet töreni ilan edilmemesi, böyle bir durumda Putin’in siyasi olarak ters düştüğü ismin cenazesine katılmak zorunda kalacağı ve Moskova’nın yabancı liderleri de törene davet etmesi gerekeceği şeklinde izah ediliyor. Rusya lideri Putin dünkü anmadan önce, Gorbaçov’un hayatını kaybettiği hastaneye giderek, tabutuna çiçek bırakmakla yetindi.

 

ORBAN KATILDI

Cenaze törenine Avrupa Birliği üyesi Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban da katıldı. Moskova’ya giden Orban, Putin ile görüşmedi. Ayrıca ABD, İngiltere, Almanya’dan diplomatlar da salonda hazır bulundu.

Gorbaçov için Putin’siz tören

 

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin’le dünkü telefon görüşmesinde Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. İki liderin, tahıl koridoru ve yapımı süren Akkuyu Nükleer Santralı’na dair gelişmeleri de ele aldığı açıklandı.

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#Mihail Gorbaçov#Cenaze#Vladimir Putin

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