Göçe hazırlık planı

Sınıra gelecekleri, Suriye topraklarında tutmak ve oluşturulan bölgede barındırmak için bölgeye acil konteynerler sevk edilmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, bu konu AK Parti’nin son MKYK toplantısında gündem oldu. Toplantıda, İdlib’den kaçanların sınıra gelmeden Suriye içindeki Afrin gibi güvenli bölgelere yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Sınıra doğru yönelecek toplu bir hareketliliğe şimdilik izin verilmediği, ancak sayının giderek artması üzerine bunun soruna dönüşeceği dile getirildi. Toplantıda, binlerce insanın Türkiye sınırına doğru yönelmesi halinde ne yapılacağı değerlendirildi. Bu durumda Suriyelilerin, Türkiye sınırından geçişine izin verilmeyeceği, sınıra yakın güvenli bir bölgede barınmalarına olanak sağlanacağı anlatıldı. Toplantıda acil seçenek olarak, yeni bir çalışmadan söz edildi.

İNŞAAT KONTEYNERLERİ

İstanbul Havalimanı’nın yapımı sırasında kullanılan konteynerlerin ilgili şirketle anlaşmaya varılarak, bölgeye gönderilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı bildirildi. İstanbul Havalimanı inşaatında 30-35 bin arasında işçi çalıştığı, bu işçilerin yatakhane, yemekhane ve diğer ihtiyaçları için kullandıkları, büyük konteynerler olduğu anlatıldı. Çoğu iki katlı 210 konteynerin, ilk etapta bu amaçla kullanılabileceği ifade edildi. Toplantıda ayrıca, İdlib’te Türk askerine tekrar saldırı olması halinde hava sahasının kullanılamamasının sıkıntı yarabileceği de dile getirildi. Bunun üzerine, “F-16 uçakları ile sınırdan İdlib’in belli bölümlerini vurabiliyor. Böyle bir sorun yaşanması durumunda kullanılabilir” bilgisinin paylaşıldığı da öğrenildi.

2.5 AYDA 1.2 MİLYON SURİYELİ EVİNİ TERK ETTİ

SURİYE’nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019’dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk etti. Savaştan önce 1.5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi. (Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/DHA)