Gladyatör gibi dövüşecekler

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Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün Antik Roma’da yapılan gladyatör dövüşleri gibi olacağını belirterek, gerekli imkânların sağlanması için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile konuştuğunu ifade etti. Böylelikle 26 Ağustos’ta yapılması planlanan ve X’ten canlı yayınlanacak olan dövüşün İtalya’da olacağı kesinleşmiş oldu. İtalya Kültür Bakanı Sangiuliano ise söz konusu etkinliğin Roma’da yapılmayacağını, nasıl düzenleneceğiyle ilgili görüşmelerin ise sürdüğünü kaydetti.