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Gladyatör gibi dövüşecekler

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#X#Elon Musk
Gladyatör gibi dövüşecekler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Eski ismi Twitter olan X’in patronu Elon Musk ile META’nın sahibi Mark Zuckerberg arasında, yapılacağı uzun süredir konuşulan kafes dövüşü gerçeğe dönüşüyor.

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Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün Antik Roma’da yapılan gladyatör dövüşleri gibi olacağını belirterek, gerekli imkânların sağlanması için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile konuştuğunu ifade etti. Böylelikle 26 Ağustos’ta yapılması planlanan ve X’ten canlı yayınlanacak olan dövüşün İtalya’da olacağı kesinleşmiş oldu. İtalya Kültür Bakanı Sangiuliano ise söz konusu etkinliğin Roma’da yapılmayacağını, nasıl düzenleneceğiyle ilgili görüşmelerin ise sürdüğünü kaydetti.

 

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#Twitter#X#Elon Musk

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