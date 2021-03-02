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Dünya
Beril SÖNMEZ / DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Gizemli mektubun şifresi 300 yıl sonra çözüldü

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Gizemli mektubun şifresi 300 yıl sonra çözüldü

Hollanda'da 300 yıllık mektubun gizemi çözüldü. Şifresi katlanma şeklinde gizli olan mektubun içindekiler heyecan yarattı.

Hollanda’nın Lahey kentinde harf tekniği ile şifrelenerek katlanan mektubun gizemi X-ışını tarayıcısı yöntemiyle 300 yıl sonra çözüldü. 

Hollanda’nın Lahey kentinde keşfedilen şifreli mektubun yer aldığı sandık heyecan yarattı. Lahey'deki uzmanlar 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen ve 577 adet şifreli mektubun yer aldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti.

Sandıktan bir adet şifreli mektubu seçen uzmanlar, mektuba zarar vermeden şifreyi çözmek için özel yazılım kullandı. Uzmanlar, 300 yıl aradan sonra ilk kez açmayı başardıkları mektupların "harf kilitleme tekniği" ile katlandığını ortaya çıkardı. 

Gizemli mektubun şifresi 300 yıl sonra çözüldü
X-IŞINI TARAYICI KULLANILDI

Uzmanlar, X ışını tarayıcı ve yazılım tekniği kullanarak, 31 Temmuz 1697 tarihli şifreli katlanmış mektubun içeriğini fiziki olarak açmadan içindeki gizemi çözdü. 

Mektubun içeriğinde, Jacques Sennacques adlı bir kişi Daniel Le Pers'in ölüm raporunun bir kopyasını Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni Pierre Le Pers'e gönderdiği ortaya çıktı.

Gizemli mektubun şifresi 300 yıl sonra çözüldü
MEKTUPTAKİ İÇERİK ÖLÜM RAPORU ÇIKTI

Mektup dolu sandığın, Simon de Brienne adında bir posta müdürü ve postası eşi Marie Germain'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki Museum voor Communicatie tarafından satın alındığı belirtildi.

Araştırmacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü" dedi.

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