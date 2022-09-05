Son dakika... İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

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Boris Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu.

Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu liderlik yarışını kazanan isim Liz Truss oldu.

Truss yarın Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.

Seçim kapsamında 172 bin 438 oy kullanıldı. Oyların 81 bin 326'sını Liz Truss, 60 bin 399'unu Sunak aldı. 654 oy geçersiz sayılırken, seçime katılım oranı yüzde 82,6 oldu.

İNGİLTERE'NİN 3. KADIN BAŞBAKANI OLDU

İngiltere'nin tarihindeki üçüncü kadın başbakan olan Truss ilk açıklamasında 'Kampanya boyunca bir muhafazakar olarak yarıştım ve bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğim' dedi.

Truss, Enerji ve ulusal sağlık hizmeti konusunda çözüm getireceğinin altını çizdi.

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'Vergileri azaltmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan yapacağım' diyen Truss 'Brexit'i gerçekleştirdiği, Jeremy Corbyn'i ezdiği ve Putin'e karşı çıktığını' söyleyerek yarın resmen iktidarı kendisine devredecek olanBoris Johnson'a da saygılarını sundu.

Truss'ı yeni görevinde bekleyen ilk zorluk enerji kriziyle mücadele olacak.

Truss Pazar günü BBC'ye yaptığı açıklamada, başbakan olması halinde bir hafta içinde enerji krizine çözüm bulmaya yönelik bir planı kamuoyuna açıklama sözü vermişti.

Truss halkın "enerji faturalarını ödeyebilmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçeceğini" söylemiş ancak planının ayrıntılarını açıklamamıştı.

LIZ TRUSS KİMDİR?

1975 Oxford doğumlu Truss, matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmemiş.

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi okuyan Truss öğrenciler arasındaki siyasi faaliyetlere aktif olarak katıldı ve siyasette önce Liberal Demokrat sonra Muhafazakar saflarda yer aldı.

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Okulu izleyen yıllarda Shell ve Cable & Wireless şirketlerinin muhasebe bölümlerinde çalıştı fakat hep politikaya atılmayı istiyordu.

2001 yılında siyasete atıldı ancak 2001 ve 2005 seçimlerinde milletvekili seçilemedi. 2006 yılında Londra'da Greenwich belediye meclisi üyeliğine seçildi ve 2008'den itibaren merkez sağ düşünce kuruluşu Reform'un başkan yardımcılığını üstlendi.

2010 yılında David Cameron'un liderliği döneminde South West Norfolk bölgesi milletvekilliğine seçilmeyi başardı.

47 yaşındaki Liz Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.

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Truss 2021'den beri Dışişleri Bakanı olarak görev alıyordu.

BAŞBAKAN NASIL SEÇİLİYOR?

Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, bu partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu bulunması nedeniyle partinin lideri de otomatik olarak başbakan oluyor.

OYLAMA NASIL İŞLEDİ?

Partiye 3 Temmuz 2022 ve öncesinde katılmış olanlar 2 Eylül’e kadar internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullandı.

Partinin kaç üyesi olduğu ise bilinmiyor. Zira İngiltere’de partiler üye sayılarını açıklamak zorunda değil.

2019’daki liderlik seçiminde 160 bin kişi oy kullanmıştı. Muhafazakar Parti, üye sayılarının o günden bu yana arttığını söylüyor.