‘Gemimize yapılan muamele kabul edilemez’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı telefon görüşmesinde, AB’nin İrini Harekâtı kapsamında, Akdeniz’de Türk ticaret gemisi Roseline-A’ya yönelik hukuk dışı aramanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, Stoltenberg görüşmesine ilişkin Twitter’dan paylaştığı mesajda, gelecek hafta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın hazırlıklarını ele aldıklarını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu mesajında, “Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ’a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
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