MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Gemimize yapılan muamele kabul edilemez’
GeriDünya ‘Gemimize yapılan muamele kabul edilemez’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Gemimize yapılan muamele kabul edilemez’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Gemimize yapılan muamele kabul edilemez’
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı telefon görüşmesinde, AB’nin İrini Harekâtı kapsamında, Akdeniz’de Türk ticaret gemisi Roseline-A’ya yönelik hukuk dışı aramanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Stoltenberg görüşmesine ilişkin Twitter’dan paylaştığı mesajda, gelecek hafta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın hazırlıklarını ele aldıklarını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu mesajında, “Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ’a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle