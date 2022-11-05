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Gelecekte böyle olacağız! Kambur, pençeli ve küçük beyinli

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#İnsan#Gelecek#Araştırma
Gelecekte böyle olacağız Kambur, pençeli ve küçük beyinli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

Araştırmacılar 3000 yılında insanın nasıl görüneceğine dair bir modelleme yaptı. Buna göre akıllı telefon ve ekranlara bakmaktan insan beyni küçülürken, kafatası ve ense kasları güçlenecek, sırt kamburlaşırken, eller pençe formunu alacak.

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İnternet üzerinden telefon servisi sunan ‘Toll Free Forwarding’ sitesi, konuyla ilgili araştırmaları derleyerek teknolojinin insan evrimini nasıl etkileyeceğine dair bir modelleme çıkardı. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer teknoloji ürünlerinin insan vücudunu nasıl etkileyeceğine dair çalışmada ortaya çıkan kişiye ‘Mindy’ adı verildi.

İKİNCİ GÖZKAPAĞI OLUŞABİLİR

Teknolojinin şu haliyle kullanılmaya devam etmesi halinde Mindy’nin sırtı kambur, boynu kalın, elleri pençe şeklinde, kafatası kalın, beyni küçük olması öngörülüyor. Dirsek açısı 90 dereceye gerilerken ikinci bir gözkapağının da oluşabileceği iddia ediliyor. New York’taki Presbyterian Orch Spine Hastanesi’nden Dr. K. Daniel Riew, “Bilgisayarda çalışırken ya da telefonunuza bakarken, boynun arkasındaki kasların başınızı yukarıda tutmak için kasılması gerekir” diyerek zamanla bu durumun kasları yoracağını söylüyor. Sürekli aynı pozisyonda kalmak ise boyun kasları ve sırtta değişime yol açabilir.

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#İnsan#Gelecek#Araştırma

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