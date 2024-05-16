Geçen hafta İsrail’e ültimatom... Bu hafta yeni bombalar

Haberin Devamı

Satışı planlanan paketin, 700 milyon dolarlık tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araçlar ve 60 milyon dolarlık havan mermisi transferini içerdiği belirtildi.

HAİN İLAN EDİLMİŞTİ

Başkan Biden, geçen hafta yaptığı tarihi çıkıştan sonra Washington’da bir anda İsrail’i yalnız bırakmakla suçlanmış ve Kongre’deki Cumhuriyetçiler tarafından resmi soruşturma ve azil süreci ile tehdit edilmişti. 5 Kasım seçimlerindeki rakibi Cumhuriyetçi Parti Adayı Donald Trump ise Yahudileri Biden’a oy vermemeye çağırmış ve Biden’ı teröristlerin tarafını seçmekle suçlamıştı.

Yoğun tepkilerden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hafta başı “Biden yönetimi İsrail’e; Hamas, Hizbullah, İran ve diğer vekil tehditlerine karşı kendini savunabilmesi için büyük miktarda askeri yardım gönderdi ve göndermeye devam ediyor” demişti. Sadece 900 kilogramlık bombaların sevkıyatının geçici olarak durdurulduğunu anlatmıştı. Yeni silah satışının gayri resmi bildiriminin yapılmasının, Cumhuriyetçiler tarafından öne sürülen “Biden, İsrail’e silah ambargosu koydu” eleştirilerini dindirmek için ortaya atılıp atılmadığı da tartışılıyor.

Haberin Devamı

GÜVENCE ALMADAN DEVAM ETME

1 milyar doların üzerindeki yeni silah transferi kararını eleştiren Senatör Chris Van Hollen, “Netanyahu hükümetinden Başkan’ın Refah ile ilgili endişelerinin giderildiğine ve insani yardım taleplerinin karşılandığına dair net güvenceler alana kadar herhangi bir ek silah satışına devam etmemeliyiz” dedi. Söz konusu silahlar, İsrail’e hemen teslim edilmeyecek. Satışın hâlâ resmi olarak Kongre’ye bildirilmesi ve Kongre’deki ilgili komitelerden onay alması gerekiyor. Bu sürecin ne kadar süreceği henüz gizemini korumakta.