'Gazze'ye nükleer bomba askeri seçeneklerden biri' demişti... İsrailli bakan skandala doymuyor: İşgal planını resmen açıkladı!

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana sivil ayrımı gözetmeden saldırılarını sürdüren İsrail Kültür Mirası Bakanı Amihai Eliyahu'nun açıklamalarını konuşuyor.

Binlerce sivilin canına mal olan İsrail saldırılarından 'tatmin olmadığını' açıklayan ve Gazze’ye atom bombası atılmasının askeri seçeneklerden biri olduğunu söyleyen Eliyahu'dan skandal bir açıklama daha geldi.

Eliyahu, İsrail'in savaşın ardından Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmesi gerektiğini açıkladı.

İsrailli bakan 'İsrail savaştan sonra Gazze'yi tamamen işgal etmeli, yerleşim yerlerini yeniden inşa etmeli' dedi.

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Eliyahu Kan Radio'ya şunları söyledi;

'Bugün Filistinlilerin işleri yönetmeye geri dönebileceği fikrini satan herkes, 7 Ekim'de ne olduğunu hatırlamıyor.'

İsrail, 2005 yılında yerleşim yerlerini kaldırdı ve güçlerini Gazze'den çekti ancak Gazze'nin kara, deniz ve hava erişiminin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor.

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 897’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin Kamal Adwan Hastanesi’nin müdürü Dr. Ahmed Al-Kahlot ile 70 sağlık personeli ve yaralıyı gözaltına aldığını açıklarken, Şifa Hastanesi müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya ve 38 sağlık personelini işkence ve açlık altında sorgulamaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 300 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini aktaran El-Kudra, saldırılarda 102 ambulansın ise kullanılamaz hale geldiğini, 22 hastane ve 52 sağlık ocağının kullanım dışı kaldığını aktardı.