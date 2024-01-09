Gazzeli muhabir bir evladını daha kaybetti... Acı üstüne acı

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Ekim ayında Nusayrat’a düzenlenen hava saldırısında eşi, kızı, oğlu ve torununu kaybeden Dahdouh, önceki gün kendisi gibi gazetecilik yapan 27 yaşındaki büyük oğlu Hamza’yı da İsrail’e kurban verdi. Wael Dahdouh, oğlu Hamza Dahdouh ve iki başka yolcunun bulunduğu araç “güvenli bölge” ilan edilen güneydeki El Mavasi’ye doğru ilerlerken İsrail dronu tarafından hedef alındı. Saldırıda Hamza Dahdouh’un yanı sıra bir başka gazeteci Mustafa Süreyya da hayatını kaybetti.

GÖREVİNİ HİÇ BIRAKMADI

Yakınlarının ve meslektaşlarının ölümlerine şahit olmasına karşın görevini bırakmayan 52 yaşındaki Dahdoud, oğlu Hamza’nın cenazesinde gözyaşları içinde dünyaya “Gazze’de olup bitene kayıtsız kalmama” çağrısında bulundu. Gazze’de her gün sevdiklerine acı bir şekilde veda eden insanlardan yalnızca biri olduğunu söyleyen Dahdoud, birbiri ardına yaşanan kayıplara rağmen, “dünyaya Gazze’de neler olduğunu göstermeye devam edeceğini” söyledi. Dahdouh, Aralık ayında meslektaşı Samer Abudaqa’nın ölümüne yol açan saldırıda ağır yaralanmış, ancak aile üyelerini kaybetmesinin ardından olduğu gibi, kısa süre sonra sahadaki görevine geri dönmüştü. Ekimden bu yana Gazze’de İsrail güçlerinin saldırılarında 102 gazeteci hayatını kaybetti.