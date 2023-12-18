Gazze’de yıkıntıların üzerine işgal villaları

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çeşitli üst düzey İsrailli yetkililer, yaptıkları açıklamalarda savaş sonrası İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal etme planı olmadığını savunmalarına rağmen, İsrailli inşaat şirketlerinin yaptıkları reklamlar Tel Aviv yönetiminin perde arkasında başka planları olabileceğini gösteriyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da yasadışı Yahudi yerleşim birimleri inşa eden devlet destekli HareyZahav inşaat şirketinin son dönemde Gazze’de inşa edilecek yerleşim birimlerinin reklamını yapmaya başladı.

‘İŞE BAŞLADIK’

Şirket resmi sosyal medya hesaplarında İsrail saldırıları sonucunda yerle bir olan Gazze Şeridi’nde yıkıntıların üzerine yerleştirilmiş villa görsellerinin bulunduğu reklam afişleri yayımlandı. “Uyanın, sahilde bir ev rüya değil!” başlığıyla yayımlanan reklamda, şirketin 2005 yılında boşaltılan Gazze’nin güney batısındaki Gush Katif Yahudi yerleşim bölgesine dönüş için “hazırlıklar yapıldığı” ifade edildi. Bölgede yaşayan Filistinliler için “işgalci” ifadesinin kullanıldığı reklamda, “Bir grup çalışanımız bölgedeki geliştirmeler için işe koyuldu, yıkıntıları temizleyip işgalcileri çıkarıyoruz” denildi. Bir başka reklam afişinde ise Gazze Şeridi’nde yer alan bir inşaat projesinin krokisi gösterilirken, “Şimdi önsatış fiyatlarıyla” başlığı kullanıldı.

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ŞİRKET YÖNETİCİSİ ASKER

Diğer sosyal medya paylaşımlarında, şirketin planlamadan sorumlu başkan yardımcısının rezerv asker olarak Gazze Şeridi’nde savaştığı belirtilirken, İsrail ordusunun Gazze’deki kara harekâtını destekleyen çok sayıda gönderi yer alması dikkat çekti. Şirketin paylaşımlarına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, “Demek ki başından beri planınız buydu” değerlendirmesini yaptı.

TEL AVİV’DE KONFERANS

Anadolu Ajansı da İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyonun “Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık” başlığıyla Tel Aviv’de konferans düzenlediğini yazdı. Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından “Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin” yazılı reklamlar yayımlandığı belirtildi.

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ABD başta olmak üzere birçok Batılı devlet ve uluslararası kuruluşlar savaş sonrası için Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi’nin Gazze’yi yönettiği bir formülü sıklıkla gündeme getirirken, İsrail yönetimi buna karşı çıkıyor. Netanyahu’nun İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etme planı olmamasına rağmen alternatif çözümlere kapıyı kapaması İsrail Başbakanı’nın söylemleri etrafında kuşku yaratıyor.

BİLGİ NOTU: İsrail’in Gazze’yi işgal döneminde, bölgenin güneybatısından orta kesimlerine kadar uzanan ve 21 yasadışı Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu alana Gush Katif ismi veriliyordu. İsrail’in Gazze’den çekildiği 2005 yılında bölgede 8 bin 600 yasadışı Yahudi yerleşimci bulunuyordu.