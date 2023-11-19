Gazze’de yıkımın fotoğrafı... Çocukların oynadığı kumsalda tanklar var

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İsrail güçleri tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, Gazze sahilinin savaş öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları dünya basınında gündem oldu. Kısa bir süre öncesine kadar Gazze Şeridi’ndeki insanların aileleriyle rahatlamak için uğrak noktalarından olan Gazze sahili şu anda İsrail ordusunun karargâhı gibi kullanılıyor. İsrail’e ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve buldozerin görüldüğü sahilin iki fotoğrafı, savaşın Gazze’ye getirdiği yıkım ve acıyı gözler önüne seriyor.

CAN KAYBI 12 BİNİ AŞTI

İsrail ordusunun, Filistin’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 300’ü kadın olmak üzere 12 bini aştı. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 51 gazeteci öldürüldü. En az 30 bin kişi ise yaralandı. İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırıları önceki gece ve dün de sürdü. El-Megazi mülteci kampında bulunan Büyük Cami İsrail saldırılarının hedefi oldu. Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki BM’ye ait Fakhoora Okulu’na düzenlenen saldırı sonucu 50 kişinin öldüğü belirtildi. Kamptaki başka bir binaya yönelik saldırıda da 32 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Endonezya Hastanesi’nin çevresine de hem havadan hem karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlenirken, dün sabah saatlerinde hastaneye en az 63 kişinin cenazesinin getirildiği belirtildi.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar dün binlerce Filistinlinin oluşturduğu bir grubun güneye inişinin uydu görüntülerini paylaştı. İsrail saldırılarının başlamasından bu yana en az 1.7 milyon kişi yerinden edildi.

GÜNEYİ DE VURUYORLAR

İsrail’in saldırıları onbinlerce sivilin göç ettiği Gazze Şeridi’nin güneyinde de devam etti. İsrail, Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef alırken, Zehra bölgesinde bulunan, yaşlılara bakım ve barınma hizmeti veren Vefa Hastanesi de bombalandı. Saldırıda yaklaşık 80 yaşlının tedavi gördüğü hastanenin müdürünün hayatını kaybettiği, doktorlar ve hastalardan yaralananlar olduğu aktarıldı. İsrail ordusunun önceki gün sivillere bölgeyi terk etmelerini söyleyen el ilanları attığı Han Yunus kenti de saldırıların hedefi oldu. İsrail uçaklarının sivillerin bulunduğu binalara düzenlediği saldırılar sonucunda çoğu çocuk en az 28 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ





GAZZE’YE SINIRLI YAKIT İZNİ

- İsrail, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Gazze Şeridi’ne yakıt girişine izin verdi. Bölgeye iki günde bir yaklaşık 140 bin litre yakıtın girişine izin verileceğini ve kararda ABD’nin baskısının etkili olduğu belirtildi. Yakıt yalnızca Gazze’nin güneyindeki Birleşmiş Milletler’in yardım faaliyetlerinde kullanılabilecek. İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler bu kararı eleştirirken, BM yetkilisi Philippe Lazzarini, girişine izin verilen miktarın günlük ihtiyacın yalnızca yarısını karşılayacağını ve yeterli olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

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X’E ANTİSEMİTİZM BOYKOTU

- ABD merkezli birçok büyük firma sosyal medya platformu X’e (eski adıyla Twitter) antisemitizm suçlamasıyla reklam boykotu uyguluyor. Platformdaki antisemitik paylaşımların yanında yüksek profilli firmalar tarafından satın alınan reklamlar yerleştirildiği iddiasının ardından IBM, Disney, Lionsgate, Warner Bros Discovery ve Apple gibi şirketler platformdaki reklamlarını geri çekme kararı aldı. Musk’ın X’te bir kullanıcının, “Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor” paylaşımına “Gerçekleri söyledin” yorumunu yapması da “Yahudi karşıtlığını teşvik etme” eleştirilerini getirdi.

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NEW YORK’TA BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

- ABD’nin New York kentinde, binlerce kişi İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi. Manhattan’daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5’inci Cadde’den 8’inci Cadde’deki Milli Postane binasına kadar yürüdü. Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD’nin İsrail’e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI: ASIL KARARGÂH HAN YUNUS’TA

- Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Euronews’e verdiği röportajda Hamas’ın gerçek karargâhının Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde olduğunu iddia etti. Hamas’ın lider kadrosunu koruduğunu, sığınakları ve füze fırlatma rampalarına sahip olduğunu söyleyen eski Başbakan, “Henüz bu operasyonun kalbine gelmedik” diye konuştu. İsrailli yetkililer daha önce Hamas karargâhının El Şifa Hastanesi altında olduğunu iddia ederek hastaneye baskın düzenlemiş, ancak uluslararası kamuoyuna ikna edici bir kanıt sunamamıştı.