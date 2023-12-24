Gazze’de görülmemiş barbarlık! Ölülerden ne istiyorsunuz

Haberin Devamı

Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim’den bu yana sürdüren İsrail ordusunun ‘yok artık’ denilecek bir suça daha imza attığı ortaya çıktı. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre İsrail ordusuna ait askerler, Gazze’deki Kamal Adwan Hastanesi’ne yaptıkları baskında ölü Filistinlilerin cenazelerine saldırıda bulundu. Haberde, askerlerin hastaneden ayrılırken, sağlık tesisinin çevresine defnedilen Filistinlilerin mezarlarını kepçelerle yeniden açtığı, ardından da buldozerlerle cesetlerin üzerinden geçtiği ifade edildi. CNN, ulaştığı video kayıtları ve uydu görüntüleriyle yaşananların doğruluğunu teyit ettiğini bildirdi. Haberde, ellerine ulaşan videolarda hastane arazisine dağılmış ve çürümeye yüz tutmuş insan kalıntılarının olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

İsrail ordusu, iddialara cevap vermezken hastanede görevli Çocuk Doktoru Hüsam Ebu Safiye, yaşadıklarının bir kabus olduğunu söyledi. Doktor Ebu Safiye, askerlerin cesetleri buldozerlerle sürüklediklerini, sonra da ezdiklerini belirterek daha önce bir şeye şahit olmadığını dile getirdi. Filistinli doktor, cenazelere yapılanların dışında askerlerin eğitimli köpekleri tedavi gören bir çocuğa saldırttığını da anlattı. İsrail ordusunun bu konudaki sicili temiz değil. Daha önce de işgal güçlerine ait buldozerler, doğu Gazze’deki el-Saha semtindeki Şeyh Şaban mezarlığına girerek defnedilen cansız bedenlere zarar vermişti.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Diğer yandan İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürüyor. Dün sabahtan akşama kadar süren bombardımanda Nuseyrat ve Bureyc mülteci kampları ile güneydeki Han Yunus kentinde onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İnsanlar ölmeye devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) ile İsrail yetkilileri arasındaki ‘yardım’ tartışması da durmak bilmiyor. Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin ve yardımların yetersizliğini BM’ye bağlayan İsrailli yetkililere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres cevap verdi. Guterres, İsrail’in Gazze’deki savaşı yürütme biçiminin bölgeye insani yardım ulaştırılmasının önünde büyük engeller yarattığını ifade etti.

Haberin Devamı

İSRAİL’İN KARA HAREKÂTI BİTİYOR MU

İsrail’in kamu yayıncısı KAN’ın iddiasına göre İsrail ordusu, yakın bir gelecekte, Gazze Şeridi’ne yönelik kara saldırılarını sonlandıracak. Haberde geniş bir kara harekâtının yerine noktasal hedeflere yönelik operasyonlara dönüleceği belirtildi. Sahadaki bu yeni adımın, haftalardır süren operasyonun ‘üçüncü aşaması’ olduğu iddia edilen haberde, yedek askerlerin terhis edilmesi, hava saldırılarının artması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasından da bahsediliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna geçen hafta verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan operasyonlarda daha hassas ve hedefe yönelik bir aşamaya geçilmesini istediğini dile getirmişti.

Haberin Devamı

WSJ’DEN KIZILDENİZ İDDİASI: HUSİLER’E DESTEK TAHRAN’DAN

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin batılı ve bölgesel güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre İran’a ait paramiliter güçler, Yemen’deki Husilere, Kızıldeniz’den geçen gemileri hedef almaları için olmazsa olmaz olan gerçek zamanlı istihbarat ve silah desteği veriyor. İran’ın Birleşmiş Milletler’deki misyonu WSJ’nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermezken Husiler, “Sanki dünyanın en güçlü ülkesiymiş gibi her şeyi İran’a atfetmek tuhaf” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, İran’ın Husilerin eylemlerine verdiği desteğin farkında olduklarını ifade ederken uzmanlar, Kızıldeniz’de güvenlik için İran’a baskı yapılması gerektiğinin altını çiziyor.