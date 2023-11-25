Gazze’de geçici ateşkes başladı... 49 gün sonra ilk takas

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Hamas, 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve bir Filipinli rehineyi teslim ederken İsrail de hapishanelerdeki 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

ÖNCE SİLAHLAR SUSTU

Ateş yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) durduruldu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından organize edilen takas, Hamas’ın elindeki kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişilik rehine grubunu Kızılhaç’a teslim etmesiyle başladı. Rehineler ilk olarak Gazze’den Mısır sınırındaki Refah sınır kapısına getirildi. İsrail’deki hapishanelerden Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’ne getirilen 24’ü kadın ve 15’i genç erkek olan 39 Filistinli tutuklu da Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alındı. İsrailli rehineler daha sonra Mısır’da İsrail istihbaratına teslim edildi. Ofer hapishanesi önünde toplanan Filistinli tutuklu yakınlarıyla İsrail polisi arasında bir ara gerilim yaşandı.

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1 İSRAİLLİYE 3 FİLİSTİNLİ

Anlaşma kapsamında önümüzdeki üç gün içinde serbest bırakılan Filistinli tutuklu sayısının 150’ye ulaşması beklenirken Hamas’ın salıvereceği İsrailli rehinelerin sayısı ise 50 olarak ifade edildi. Bu durumda Hamas’ın elindeki bir İsrailli rehineye karşılık, üç Filistinli salıverilmiş olacak. Anlaşmaya göre ‘dört günlük duraklamanın’ sonunda ateşkesin 24 saat uzatılması, Hamas’ın 10 rehineyi daha serbest bırakması koşuluna bağlanmıştı. Hamas’ın elinde 240 rehinenin bulunduğu biliniyor.

OPERASYONUN ADI ‘CENNETİN KAPISI’

Takasın gerçekleşmesinden kısa bir süre önce İsrail ordusundan yapılan açıklamada hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu. İsrailli yetkililer, aralarında çocukların da olduğu rehineleri evlerine geri götürme operasyonuna ‘Cennetin Kapısı’ ismini verdi. Rehinelerin ilk olarak İsrail’in güneyindeki Hatzerim hava üssüne götürülmesi ve buradan sağlık kontrolleri için çeşitli hastanelere nakledilmeleri planlandı. Helikopterlerin daha az ses çıkaran ‘konfor’ modunda çalışması öngörülürken çocuklar için gürültüyü kesen kulaklıklar hazır edildi. Rehineleri karşılama ekibinde psikolog ve akıl sağlığı uzmanlarına da yer verildi.

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HAMAS’TAN YENİ ÖNERİ

İsrailli rehinelerin Mısır’da İsrail istihbaratına teslim edilmesi sonrasında İsrail de 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, erkekler de dahil olmak üzere daha fazla sivil rehinenin serbest bırakılması için müzakerelere açık olduklarını bildirdi. Esir olarak Gazze’de tutulan İsrail ordusu mensuplarının durumunun ise çok farklı olduğunun altını çizen Hamad, İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız” ifadesini kullandı. 7 Ekim’de İsrail’den yaklaşık 240 kişiyi kaçıran Hamas, 4 rehineyi karşılıksız teslim etmişti.

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KONVOYLAR GAZZE’YE ULAŞTI

Anlaşma dahilinde gerçekleşen ateşkes ve takasın yanı sıra insani malzeme taşıyan yardım konvoyları yerel saatle 08.30 itibariyle Mısır’daki Refah kapısı üzerinden Gazze’ye ulaşmaya başladı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada iki ambulans ve içerisinde gıda, su, tıbbi malzeme ve ilaçların da olduğu 85 yardım TIR’ının teslim alındığı ancak gelen yardımların okyanusta bir damla olduğu belirtildi. Gün içerisinde bu sayının 230’a ulaştığı bildirilirken konvoyların önemli bir kısmını yakıt tankerlerinin oluşturduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze için çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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GAZZELİLER EVE DÖNÜŞ YOLUNDA: GERİ DÖNENLERE ATEŞ AÇTILAR

- Gazze’de dün sabah geçici ateşkesin başlamasının ardından, yerinden edilmiş binlerce Filistinli evlerine ve yakınlarına bakmak için yola çıktı. İsrail’in savaş bölgesi ilan ettiği kuzeye gitmeye çalışanlara ise ateş açıldı.

- İsrail ordusu, ateşkesin başlamasına saatler kalana dek Gazze Şeridi’ne bombardımanlarını sürdürdü. Günlerdir kuşatma altında tutulan kuzeydeki Endonezya Hastanesi’ne düzenlenen baskında İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı. Kuzeydeki Cibaliya bölgesinde de bir evin hedef alınması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

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- Dün sabah yerel saatle 08.00’de çatışmalara ara verilmesiyle, haftalardır sığınak olarak kullanılan okullar ve hastanelerde kalan Filistinliler, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve orta kesimindeki evlerine dönmek için yollara düştü.

- Savaş uçakları, Gazze’nin güney bölgelerine “kuzeye gitmenin yasak olduğunu” bildiren broşürler attı. Filistinliler buna rağmen İsrail tanklarının kestiği Selahaddin Caddesi’nden kuzeye gitmeye çalıştı. İsrail askerlerinin yürüyenlere açtığı ateş sonucu en az bir sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.