Gazze’de çocuklara bu yıl bayram yok: Öksüz yetim kimsesiz

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombalar yağdırdığı Gazze’de şimdiye kadar en az 14 bin 500 çocuk, 9 bin 560 kadın toplamda ise 33 bin 207 Filistinli öldürüldü. 186 gündür yağan bombalar 75 bin 933 kişiyi ise yaraladı. Gazze’de İsrail’in bombalarından kaçabilen çocuklardan her biri ailesinden en az bir kişiyi kaybetti ya da kimsesiz kaldı. Gerçek verilere ulaşmak zor olsa da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 17 binden fazla çocuğun ailesiz kaldığını tahmin ediyor.

AİLEMDEN 35 KİŞİ ÖLDÜ

İngiliz yayın kuruluşu BBC Arapça’ya konuşan Layan; annesi, babası ve beş kardeşiyle birlikte geniş ailesinden 35 kişiyi kaybetmiş. Layan ve 18 aylık kardeşi Sivar’ın dışında ailelerinden hayatta kalan yok. Ailenin geri kalanı, Ekim ayında vurulan El Ehli hastanesinde ölmüş. Layan, “Hastaneye ulaşmamızın üzerinden yarım saat geçmişti ki, iki füze üzerimize düştü. Uyandığımda tüm ailem parçalara ayrılmıştı” diyor. O gece yüzlerce kişi aynı hastanede hayatını kaybetti. İsrail ve Filistinli İslami Cihad Hareketi karşılıklı suçlamalarla hastane saldırısında rolleri olduğunu reddetti. Savaş her şeyi ellerinden almadan önce, Layan bayram için ailesiyle birlikte yeni giysiler almaya gidermiş. Ailecek bir araya gelir, “mamül” dedikleri, kurabiyeleri pişirirlermiş. Bu yıl ise onlara bayram yok. Layan’ın kuzenleri ve akrabaları eskiden Gazze’de bir aile apartmanında yaşıyorlarmış. 43 kişilik bu apartmandan sağ kurtulanlar şimdi bir çadıra sığmaya çalışıyor.

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Layan isimli küçük kız saldırılarda anne ve babası dahil 35 yakınını kaybetmiş.

TEK HAYALİ EVİNE DÖNMEK

Layan gibi, 14 yaşındaki kuzeni Mahmud da annesini ve babasını kaybetmiş. El Ehli hastanesinde aynı gece, kardeşleri de ölmüş. Kendisi ise su bulmak için o sırada dışarıdaymış ve bu sayede hayatta kalmış. “Geri döndüğümde herkes ölmüştü. Gördüklerim beni sarstı” diyor. Şimdi tek hayali, Gazze’nin kuzeyindeki evlerine geri dönmek...

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YÜZLERİ GÜLSÜN DİYE

Kamplarda zor şartlara rağmen çocukları eğlendirmenin bir yolunu bulmaya çalışan Ahmed Mustafa gibi gönüllüler var. Ahmed, “Ramazan’da biraz eğlenmeleri için çocukların yüzünde tebessüm bırakmaya çalışıyoruz. Tek derdimiz, savaşın kederini unutmaları için çocuklara psikolojik destek verebilmek” diyor.

BAYRAM İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Evlerini terk edenlerin Refah’ta sığındığı bir kampta, 10 kadın mamül diye anılan kurabiyelerden pişirmek için bir araya gelmiş. 20 yaşındaki Mecd ramazan ruhunu yaşatmak için komşularını yemek yapmaya davet ediyor. Mamül malzemeleri eskiye göre 3-4 kat daha pahalı diyen Mecd kamptaki 60 aile için pişirdiklerini paylaşıyor. Öte yandan Gazze’nin kuzeyinde, açlık tehlikesi yaşayan 300 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.