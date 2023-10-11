Gazze’de can pazarı... Kaçacak yer yok

Haberin Devamı

Hamas’ın saldırısına karşılık Gazze Şeridi’ndeki şiddetli bombardımanın “daha yeni başladığını” belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Önümüzdeki günlerde düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyunca yankılanacak” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun cumartesi gününden beri yoğun hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi’nde çok sayıda mahalle tamamen enkaza dönüştü. Su, elektrik ve yakıt tedarikinin tamamen kesildiği Gazze’de siviller bir yandan bombardımanlardan kaçmaya çalışırken, diğer yandan yıkılan binaların enkazlarından insanları çıkarmak için koşturuyor. Filistin medyası, İsrail’in Gazze’yi yalnızca havadan değil, Akdeniz kıyı şeridinden hücumbotlarıyla vurduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Cumartesi günü İsrail’e sızan Hamas üyeleri dünyayı şoke eden saldırılara imza attı. Ardından bu saldırıya karşılık veren İsrail Gazze’yi bombalamaya başladı.

BM GIDA DAĞITAMIYOR

Gazze’deki parlamento binası ve bakanlıkların da meşru hedef sayılacağını belirten İsrail ordusu, şimdiye kadar savaş uçaklarıyla bölgede 1500’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bölgede sığınak olarak kullanılabilecek tek yer olan Birleşmiş Milletler okullarına sığınamayan Gazzeli aileler, her bombardımanda sokaklara dökülüyor. Hava saldırıları kısa süreliğine durduğunda ise yıkılan binaların enkazları altında kalanlara yardım etmek için koşturuyorlar. 7 Ekim’den bu yana okullara 137 binden fazla Filistinlinin sığındığını açıklayan BM, saldırılar yüzünden gıda dağıtım merkezlerin kapatıldığını ve yarım milyon insanın gıdasız kalabileceğini kaydetti.

TIBBİ YARDIM MALZEMESİ KALMADI

- SAĞLIK yetkilileri Gazze tarafında 922 ölü, 4 bin 650 yaralı olduğunu açıklarken, İsrail tarafı da ölü sayısını 1200 olarak duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı ise ölü ve yaralılarla dolup taşan bölgedeki hastanelerin “acil tıbbi yardıma” ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İsrail güçlerinin ambulansları hedef aldığını kaydeden Bakanlık, “Sağlık sistemini çalıştıracak elektrik sıkıntısı devam ediyor. Bu durum tüm hasta ve yaralıların hayatını tehdit ediyor” dedi. BM ise Gazze Şeridi’ndeki yedi hastanede tıbbi malzemenin tamamen tükendiğini duyurdu.

Haberin Devamı

700’ü aşkın sivilin öldüğü Gazze’de cenazeler gözyaşları arasında toprağa veriliyor.

İSRAİL MISIR SINIR KAPISINI VURDU

- İSRAİL, abluka altındaki Gazzelilerin bölgeyi terk edebileceği tek nokta olan Mısır sınırındaki Refah geçiş noktasını 24 saat içinde iki kez hava saldırısıyla vurdu. Saldırıların ardından Mısır, kapının kapatıldığını açıkladı. İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin Mısır’a “Gazze’ye giden yardım kamyonlarını vururuz” mesajı gönderdiğini iddia etti. Öte yandan İsrail ordusu sözcüsü ise Gazze’deki sivillere bombardımanlardan kaçmak için “Mısır’a gitme” önerisinde bulundu. Ordu sözcüsü önce “Gazze-Mısır sınırındaki Refah kapısı açık. Çıkabilen herkesin çıkmasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu, daha sonra açıklamasını “Refah sınır kapısı şu an kapalı” diyerek düzeltti. BM ve diğer yardım kuruluşlarının, Mısırlı yetkililerle Refah geçiş noktası üzerinden Gazze’ye insani yardım göndermek için Mısır ile görüştüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Gazze’ye İsrail saldırılarında 4 bini aşkın yaralı var. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’ndeki yedi hastanede tıbbi malzeme stoklarının tükendiğini açıkladı.

Haberin Devamı

BOMBARDIMAN ALTINDAKİ HAYATI ANLATTI

HAMAS’ın son 50 yılın en büyük saldırısını başlatmasının ardından, İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya devam ediyor. Gazze’de yaşayan Filistinli genç bir kadın, bombardıman sırasında bir video çekti ve bu anları sosyal medyadan yayınladı. Sosyal medyada çokça paylaşılan videoda, Filistinli kadın, bölgede yaşam savaşı veren herkesin komşularının girişi için kapılarını açık bıraktığını anlattı. Komşusunun evinden yayın yapan kadın, evin düşen pencerelerini göstererek, ailelerin pencerelerden uzak yerlerde ve toplu bir şekilde durdurduğunu belirtti. Kayıt sırasında da İsrail bombardımanı yaşanırken, Filistinli kadının yaşadığı şok görüntülere yansıdı.

Haberin Devamı

SİZ DE DUYDUNUZ

Bombardımanın ardından sokaktan gelen “Allah-u ekber” nidaları ile siren ve ambulans sesleri duyuldu. Kayda devam eden kadın, “Size buradaki durumu açıklamaya çalışıyordum ama sanırım kendiniz de duydunuz” dedi. Ailesinin durumunu kontrol etmek üzere kendi dairesine çıkan kadın, bu kez kendi evinin penceresinden ve balkonundan toz duman altındaki manzarayı paylaştı. “İşte manzaramız” diyen Filistinli kadın, nefes almakta güçlük çektiklerini söyledi.

ONLARCA YABANCI DA ÖLÜ VE KAYIP

Hamas’ın İsrail’de 900 kişinin ölümüne yol açan saldırısı sırasında onlarca yabancı ülke vatandaşının öldürüldüğü, yaralandığı ya da rehin alındığı açıklandı. Kayıp yabancıların çoğu İsrail’in güneyindeki çölde düzenlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü bir elektronik müzik festivalindeydi. Tayland 18 ölü, 11 rehine, ABD 11 ölü, Nepal 10 ölü, Fransa 8 ölü 20 kayıp, Arjantin 7 ölü, 15 kayıp, Rusya 4 ölü 6 kayıp, Ukrayna 2 ölü, İngiltere 2 ölü, Kanada 1 ölü 3 kayıp, Kamboçya 1 ölü, Almanya birkaç rehine, Filipinler 5 kayıp, Şili 3 ölü 1 kayıp, Peru 2 ölü 3 kayıp, Avusturya 3 kayıp, Brezilya 1 ölü 3 kayıp, İtalya 2 kayıp, Paraguay 2 kayıp, Peru 2 kayıp, Sri Lanka 2 kayıp, Tanzanya 2 kayıp, Meksika 2 rehine, Kolombiya 2 rehine.