Gazze sınırında ‘yardım savaşı’

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Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası yardım kuruluşları İsrail ablukası altındaki Gazze’de kıtlık ve insanlık dışı yaşam koşulları konusunda peş peşe uyarılar yayınlıyor. Son olarak Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Gazze’ye yardım girişine izin verilmesi yönünde tedbir kararını açıkladı. Dünya kamuoyuna, özellikle şeridin kuzeyine az sayıda ulaşan gıda yardımlarını yağmalamak zorunda bırakılan Filistinlilerin görüntüleri yansıyor. İsrail’de ise aşırıcı sağcılar ve bazı rehine yakınları, protesto olarak Gazze’ye giren yardım konvoylarının yollarını kesiyor. İngiliz BBC, aşırıcılar ve onları durdurmak için harekete geçen barış aktivistleri arasındaki mücadeleyi yazdı.

ŞOFÖRLER KORKU İÇİNDE

Savaşın ilk aylarından itibaren İsrail-Gazze sınırındaki Kerem Şalom ana geçiş noktasından Gazze’ye giren yardım kamyonlarını engelleyen İsrailli aşırıcılar, çoğu zaman İsrail polisinin müdahalesine maruz kalmadan gıda kolilerini parçalıyor, yardımları yollara saçıyor. Protestocular, Hamas tarafından Gazze’de tutulan rehineler serbest bırakılana kadar bölgeye yardım girmemesini talep ediyor. Farklı gruplar tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda kamyonların yağmalandığı, hatta yardımların ateşe verildiği görülüyor. BBC’ye konuşan ve işgal altındaki Batı Şeria’dan Gazze’ye yardım taşıyan kamyonların şoförleri, şiddete uğramaktan korktuklarını söylüyor.

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SALDIRILARA KARŞI NÖBET

Yardım konvoylarına saldırıların artması üzerine İsrailli barış aktivistleri harekete geçti. “Standing Together” isimli aktivist grup, aşırıcıların hareketlerini sosyal medya üzerinden takip ederek geçiş noktalarındaki saldırıları önlemeye çalışıyor. Saldırıların en çok yaşandığı Batı Şeria’daki Tarkumiye kontrol noktasında, grup üyeleri düzenli nöbet tutuyor. BBC’ye konuşan kurucu üyelerden Suf Patishi, “Gazze’deki insanlar açlıktan ölüyor ve yardımın Gazze’ye ulaşması gerekiyor” diyor.

YERLERİNİ ASKERLER SÖYLÜYOR

Barış aktivistleri, Binyamin Netanyahu hükümetinin en sağcı üyelerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kontrolündeki polis teşkilatını, saldırıları durdurmak için harekete geçmediğini de belirtiyor. Son olarak İngiliz The Guardian gazetesine konuşan aşırı sağcı grupı Tzav 9’ın sözcüsü Rachel Touitou, “saldıracakları yardım konvoylarının yerlerini İsrail askerlerinin haber verdiğini” söylemişti. Gazze’ye giren yardımların Hamas’ın hayatta kalmasına sebep olduğuna inanan aşırı sağcılar, kamyonların yerlerini kontrol noktalarındaki asker ve polislerden öğrendikten sonra örgütlenerek engellemek için harekete geçiyor.

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BİLGİ NOTU: Ekim 2023’ten bu yana abluka altında bulunan Gazze Şeridi’ne 7 aydır kısıtlı sayıda insani yardım ulaşıyor. Mayıs ayında şeride yaklaşık 2500 yardım kamyonunun girişine izin verildi. Yardım kuruluşları, Gazze’nin günde en az 500 ila 600 kamyon insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

ORDUDA İSYAN TEHDİDİ

İsrail ordusundan bir yedek asker, Gazze’deki savaşın “Hamas’a karşı tam zaferle bitmemesi” durumunda isyan yaşanacağı tehdidinde bulundu. Bir video mesajla Gazze’yi Filistinlilere vermeyi reddeddiklerini belirten maskeli asker, Savunma Bakanı Yoav Gallant’a seslenerek “Eğer zafere kadar devam etmezsek, 100.000 yedek asker sınırda kalacak ve İsraillileri bizim korumamız altında Gazze’ye yerleşmeye çağıracağız” ifadelerini kullandı. İsrail ordusu askerin kimliğinin tespit edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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HAMAS: İSRAİL ASKERLERİNİ ESİR ALDIK

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde düzenledikleri operasyonla “bir grup İsrail askerini” esir aldıklarını öne sürdü. El-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, “Cumartesi akşamı, İsrail askerlerini Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki bir tünele çekerek pusuya düşürdüklerini” söyledi. Askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise hiçbir askerin esir düşmediğini belirterek iddiayı yalanladı.





BROŞÜRLE ‘İFŞA’ ŞANTAJI

İsrailli Haaretz gazetesinin özel haberine göre, İsrail ordusu, Hamas’a casusluk yapan kişilerin kimlik bilgilerini yayınlayarak Gazzelileri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ordu, Gazze Şeridi’nin çeşitli yerlerine havadan attığı broşürlerde, 130 kişinin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini açıkça yazdı. Bu kişilerin “Gazzeliler hakkında özel bilgiler toplamak üzere” Hamas tarafından işe alındığı iddia edildi. Broşürde ismi yer alan kişilere hitaben “İsrail ordusuna ulaşın, yoksa komşularınızı Hamas’a ifşa ettiğinizi söyleriz” ifadeleri yer aldı.