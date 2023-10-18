Gazze Şeridi’nde hastane vuruldu... Katliam: 500 ölü

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İsrail’in, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı’na misilleme olarak başlattığı saldırılar 12’nci gününde devam ederken, dün akşam saatlerinde İsrail ordusu tarafından bir hastanenin hedef alınması sonucu katliam yaşandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Baptist Hastanesi’ni (El-Ehli Arab Hastanesi) vurdu, güvenli olduğu gerekçesiyle hastanenin avlusuna sığınmış olan en az 500 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıya dünyadan tepkiler yağarken, İsrail, saldırıyla ilgili Filistinli militanları suçladı.

İsrail’in vurduğu sırada hastanede yüzlerce yaralı, hasta ve yerlerinden edilmiş insanlar bulunuyordu. Saldırı nedeniyle oluşan patlama sonucu enkaz altında yüzlerce kişinin kaldığı, yaralıların ise El Şifa Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındığı açıklandı. İsrail’in dün gece Gazze’de başka bir hastaneyi daha vurduğu iddia edildi.

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İRAN VE HAMAS ‘SAVAŞ SUÇU’ DEDİ

Bir görgü tanığı olaya ilişkin, “Tanık olduklarımız korkunç, dehşet verici. Çocukların, gençlerin, yaşlı erkek ve kadınların parçalanmış bedenlerini gördük. Bombalama hastanenin çevresinde değil, merkezinde gerçekleşti. Gördüklerimizin dehşetinden konuşamıyoruz. Çuvallara konulmuş et yığınları gördük” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, saldırıyı vahşi bir savaş suçu ve soykırım olarak nitelendirdi. Hamas da hastane saldırısının savaş suçu olduğunu ve bir soykırım olduğu yönünde açıklama yaptı.

Gazze hastaneleri yaralı sivillerle dolup taşıyor.

‘BİZ YAPMADIK’ SAVUNMASI

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, “Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz. Olayı inceleyeceğiz. Saldırı kısa bir süre önce gerçekleşti” denildi. Daha sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırının Filistinli militanlar tarafından yanlışlıkla ateşlenen bir roket olduğu açıklandı. Ordudan yapılan açıklamada, “IDF operasyonel sistemlerinin analizi, Gazze’deki teröristler tarafından bir roketin yaylım ateşi yapıldığı sırada Gazze’deki Ehli Hastanesi’nin yakınından geçtiğini gösteriyor” denildi. Bu arada, saldırı sonrasında, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, en yüksek seyahat uyarısında bulunarak tüm vatandaşlarına acilen Türkiye’yi terk etmeleri çağrısında bulundu.

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RUSYA VE BAE’DEN BM’YE ÇAĞRI

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil olarak açık bir toplantı yapmasını talep etti. Lübnan’daki Hizbullah ise bugün için İsrail’e karşı “görülmemiş öfke” çağrısı yaptı. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada “Saldırı bu oluşumun ve onun sponsoru, bu katliamın doğrudan ve tümüyle sorumlusu olan ABD’nin, gerçek suçlu yüzünü gözler önüne serdi” denildi.

GÜNEYE DE BOMBA

Beklenen kara harekâtı öncesi Gazzelileri bölgenin güneyine tahliyeye zorlayan İsrail ordusu, gece boyunca buradaki kentlere hava saldırısı düzenledi. Kuzeyden kaçan 500 bin Gazzelinin sığındığı Han Yunus ve Deir El Balah kentlerinin yanı sıra, Mısır sınırındaki Refah kapısını da bombalayan İsrail’in saldırılarında en az 71 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, çok sayıda kişinin bombaların yıktığı evlerin enkazında olduğunu bildirdi.

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UYARI YAPILMADI

Saldırıdan önce herhangi bir uyarı yapılmadığı, molozları kaldıracak ekipman yetersizliğinden insanların çıplak elle enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı belirtildi. Ayrıca Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı da bombardımanlarda hedef alındı.