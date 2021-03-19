Gazellaların kurtarıcısı ABD basınında

Dağceylanlarının Türkiye’de soyunun tamamen tükendiği düşünülüyordu. 90’lı yılların sonunda Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin verilerine göre ise dağceylanları, İsrail’de kalan 2 bin 500’lük popülasyonlarıyla soylarının tükenmesi tehlikesi altındaydı. Ancak, ceylanların bölgedeki varlığını ilk kez 1998’de tespit eden Ergün, kişisel girişimleri sonucunda bir koruma programı başlatmayı başardı. Suriye iç savaşının patlak vermesiyle birlikte sınıra çekilen duvarla Türkiye içinde kalan ceylanlar için bölgede yaklaşık 130 kilometrekarelik sit alanı ilan edildi ve üreme merkezi kuruldu. 2012’de 235 olan ceylanların sayısı geçen yıl 1100’ün üzerine çıktı.

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