Gani’nin kardeşi Taliban’a katıldı

Örgüt bu kapsamda, Kabil’in düşmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin küçük kardeşi Haşmet Gani’yi de saflarına kattıklarını açıkladı.

Rus RİA haber ajansının Kabil’den aktardığına göre, Haşmet Gani’nin Taliban saflarına katılması, batıda “terörist örgüt” olarak kabul edilen ve şu anda Kabil’in güvenliğinden sorumlu olan “Hakkani Hareketi”nin lideri Halil el-Rahman Hakkani’nin sunumuyla gerçekleşti. Haşmet Gani’nin Taliban’a bu şekilde kabulü ile, Afganistan’ın eski bürokrasi elitine mesaj verildiği belirtiliyor.

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