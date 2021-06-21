Gani: Afganistan’da savaşı Taliban başlattı

Afganistan hükümetinin barış konusunda düzenli bir plan hazırlayarak dünya ve Afganlarla paylaştığını ancak Taliban’ın henüz bu konuda bir planının dahi olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Gani, sivil kayıplardaki artışa değinerek savaş sırasında Taliban tarafından kasıtlı olarak insan haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak uluslararası toplumu Taliban’a karşı tarafsız kalmamaya çağırdı.

TALİBAN: GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Taliban’ın Katar’daki Siyasi Bürosu’nun Başkanı Molla Abdul Gani Birader de yaptığı açıklamada, Afganlar arası barış görüşmelerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek Taliban’ın Afganistan’da devam eden 40 yıllık savaşı sonlandırmak istediğini söyledi.

BIDEN, GANİ’YLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 25 Haziran’da Eşref Gani ve Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Beyaz Saray’da bir görüşme yapılacağı duyuruldu. Açıklamada “(Biden’ın), ABD’nin Afganistan halkına diplomatik, ekonomik ve insani yardım dahil olmak üzere desteği konusunda Gani ve Abdullah’a güvence vereceği” belirtildi. Afganistan’ın kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolünün de Taliban’ın eline geçmesiyle son 2 ay içinde ülke genelinde örgütün kontrolüne geçen ilçe sayısı 25’i geçmiş durumda.

AFGANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE’NİN ROLÜ SON DERECE ÖNEMLİ

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle bulunduğu Belek’te Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, ABD’nin çekilmesinden sonra Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin rolüne ilişkin, “Türkiye’nin güvenlik alanındaki rolü, özellikle Kabil havalimanının işletilmesi ve teçhizat desteğinin sürdürülmesi son derece önemlidir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin havalimanının güvenliği için Pakistan ve Macaristan’la işbirliği yapması teklifine de değinen Atmar, “Macaristan, NATO’nun bir parçası olarak bu süreçte yer alacak. (Afganistan’da) Hastaneyi işletmekle ilgilenen Norveç de bu sürecin bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.

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