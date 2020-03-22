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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 09:22,Son Güncelleme:/

Gana'da Corona Virüs'ten ilk ölüm gerçekleşti

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Gana'da Corona Virüs'ten ilk ölüm gerçekleşti
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Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, virüsün yayılmaması için 25 Mart'ta ülke genelinde oruç tutulacağını açıkladı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Gana'ya gelen 61 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının ülkenin Kumasi şehrinde virüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede görülen 5 yeni vaka ile toplamda 21 Kovid-19 vakası olduğunu kaydeden Akuffo-Addo, bu kişilerin karantinaya alındığını ve bazılarının durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Akuffo-Addo, yarın geceden itibaren ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarının 2 hafta süreyle kapatılacağını belirterek, "Bundan önce gelen tüm yolcular karantinaya alınacak ve test yapılacak." dedi.

Devlet Başkanı Akuffo-Addo, virüsün yayılmaması için 25 Mart'ta ülke genelinde oruç tutulacağını açıkladı.

Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.

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