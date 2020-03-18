Gambiya'da ilk Corona Virüs vakası görüldü

Gambiya Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Samateh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, pazar günü İngiltere'den gelen 20 yaşlarındaki bir kadına yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

Samateh, "Gambiya, ilk Kovid-19 vakası gördü. Şu anda kadın, Fajara'daki Tıbbi Araştırma Konseyinde (MRC) karantinaya alındı. Kadının temas kurduğu herkes takibe alındı." dedi.

Öte yandan MRC'den yapılan açıklamada, hastanın tedavi alına alındığı ve durumunun "stabil" olduğu belirtildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 500'e ulaştı. Sahra Altı Afrika’da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve vaka sayısı 116'ya çıktı.