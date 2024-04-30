×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gambia’da yürütülen mikro iğneli bant aşı testinin sonuçları başarılı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Gambia#Dünya
Gambia’da yürütülen mikro iğneli bant aşı testinin sonuçları başarılı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:49

Gambia’da çocuklar üzerinde yürütülen kızamık ve kızamıkçık bant aşının sonuçlarının başarılı olduğu açıklandı. Bilim insanları, bantla aşılanan çocukların şırınga yönetimiyle aynı değerde bağışıklık gösterdiğine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Gambia’da ABD’li ve İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü klinik deneyde, çocukların aşılanmasında kullanılan mikro iğneli bant aşı yönteminin güvenli olduğu ve çocukların güçlü bağışıklık değerleri gösterdiği açıklandı. Deney kapsamında mikro iğne içeren bantlarla çocuklara kızamık ve kızamıkçık aşıları uygulandı. Cilde ağrısız bir şekilde nüfuz eden bant aşının deriye yapıştırıldığını ifade eden bilim insanları, bant aşıyla geleneksel şırınga aşının sonuçlarını karşılaştırdı. Buna göre bant aşının şırınga aşıyla aynı bağışıklık etkisi yarattığı ortaya koyuldu.

KOLAY TAŞINIYOR, SOĞUTMAYA GEREK DUYMUYOR

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından maddi destek sağlanan klinik deneyde, Gambia’daki 45 yetişkin, 120 çocuk ve 120 bebeğe uygulanan bant aşının uygulama kolaylığının büyük bir etki yaratacağı ifade edildi. Şırınga aşılamada karşılaşılan HIV ve benzer hastalıkların bulaşma riskini en aza indirdiklerini belirten bilim insanları, bant aşının taşınmasının daha kolay olacağını ve soğukta saklama (soğutma) ihtiyacını ortadan kaldıracağını veya büyük ölçüde azaltacağını vaat ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Gambia#Dünya

BAKMADAN GEÇME!