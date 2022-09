Haberin Devamı

Coolio’nun uzun süredir menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına açıklamasında, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu söyledi.

Coolio 1980’lerde müzik yapmaya başlamış, ancak hip hop tarihindeki yerini 1995’te piyasaya çıkarttığı Gangsta’s Paradise şarkısıyla almıştı.

Sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı. Ancak Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği olduğuna inandığını belirtti.

Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr, olan Coolio Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanmıştı. Şarkı, Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin müzikleri arasındaydı.

Şarkı daha sonra da çok dinlendi ve Spotify’da bir milyar kez dinlenme sınırını yeni aştı.

Şarkıcı ölümüne kadar faaldi ve 90’lı yılların yıldızlarından Vanilla Ice ve Young MC ile birlikte turnedeydi. Vanilla Ice Twitter’daki mesajında “Deliriyorum. İyi Dostum Coolio’nun vefat ettiğini yeni öğrendim” dedi.

COOLIO KİMDİR?

Coolio, Compton, Kaliforniya'da fabrika işçisi Jackie Slater ve marangoz Artis Leon Ivey Sr. ikilisinin çocukları olarak dünyaya geldi. Anne ve babası boşandıktan sonra Coolio, Mona Park Compton gangsterleriyle beraber gezmeye başladı. Ancak sanatçı hiçbir zaman gangster olmak için çaba göstermediği gibi, bir gangster grubu içerisinde etkin olarak yer almadı. Ancak yine de yirmi iki yaşında hırsızlık suçundan hapis yattı.

Sanatçı daha sonra Los Angeles'ta yer alan KDAY adlı radyo kanalında düzenli olarak konuk olmaya başladı. Bu süreçte kokain sattığı için müzik hayatının başlangıcı sekteye uğradı. Tedavi sonrasında sanatçı farklı yerlerde çalışmaya başladı. Seksenlerin sonunda ise Kaliforniya'nın kuzeyindeki bölgelerden sorumlu olarak itfaiye bölüğüne katıldı.

MÜZİK HAYATI WC AND THE MAAD CIRCLE İLE BAŞLADI

Coolio müzik hayatına WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başladı. 1994 yılında bu grubunu terkeden sanatçı, It Takes a Thief adlı ilk albümünü satışa çıkardı. Albüm yayımlandıktan kısa süre sonra büyük bir etki uyandırdı. Öyle ki albüm, Amerikan albüm listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi. Albümde "Fantastic Voyage" ve "I Remember" gibi başarılı şarkılar yer almaktaydı.

1995 yılında, ilk albümünün etkileri sürerken Coolio, ikinci albümü Gangsta's Paradise'ı yayımladı. Albüm dört kez platin plak kazanırken, albümle aynı adı taşıyan tekli de Amerikan müzik listesinde bir numaraya yükseldi. Ayrıca şarkı, Sakıncalı Düşünceler adlı filmde de yer aldı. Albümdeki "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" adlı şarkı da tekli olarak satışa sunuldu. Bu şarkı da aynı ülkede beş numaraya yükseldi.

1997 yılında sanatçı üçüncü albümü My Soul'u yayımladı. Albüm önceki albümlerden daha düşük bir başarı göstererek Amerikan albüm listesinde otuz dokuzuncu sırada yerini aldı. Albümden yayımlanan teklilerden sadece Johann Pachelbel'in "Canon in D" adlı eseriyle aynı temele sahip olan "C U When U Get There" adlı şarkı listelere girmeyi başardı. Sonraki yıllarda da çalışmalarını sürdüren Coolio, 2002 yılında El Cool Magnifico ve 2006 yılında The Return of the Gangsta adlı albümlerini satışa çıkardı. Ancak her iki albüm de listelere giremedi. Sanatçı ayrıca 2005 yılında İngiltere'de düzenlenen MOBO Ödülleri'nde sunucu olarak görev aldı.

Coolio 40 yıllık müzik kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydetti, bir Amerikan Müzik ödülü ve üç MTV video Müzik Ödülü aldı.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

10 Haziran 2008 tarihinde sanatçı, ruhsatsız araç kullanmaktan Hollywood'da yakalandı ve $10,000 ödeyerek serbest kaldı. 10 Mart 2009 tarihinde sanatçı yine bavulunda yer alan kokain yüzünden Los Angeles Havaalanı'nda tutuklandı.

Uyuşturucu bulundurması nedeniyle ağır, uyuşturucu kullanım edavatları bulundurması ve bavulunun araştırılmasına izin vermemesi nedenleriyle de hafif suçlar işlediği gerekçesiyle yargılandı. Bu olay sonrasında, sanatçının Avustralya'da gerçekleşecek olan turnesi iptal oldu. Ancak 3 Nisan 2009 tarihinde suçlamalardan aklandı. Yine de on sekiz ay boyunca uyuşturucu tedavisi görmesi zorunlu şart koşuldu.