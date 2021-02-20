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Dünya
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

G-7 zirvesinden aşı desteği çıktı

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G-7 zirvesinden aşı desteği çıktı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın liderliğinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen G-7 zirvesinden COVID-19’la mücadelede işbirliğini yoğunlaştırma kararı çıktı

Aşı adaletsizliğine karşı çalışma vurgusunun yapıldığı toplantı sonunda yayımlanan bildiride G7 liderleri, BM destekli küresel aşı dağıtımı girişimi COVAX’a toplamda 7.5 milyar Euro yardımda bulunma sözü verdi. Liderler, “aşılara ve COVID-19 tedavilerine uygun fiyatlı ve eşit erişimin” sağlanmasını destekleyeceklerini ifade etti.

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Almanya’nın COVAX’a 1.5 milyar Euro daha katkıda bulunacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa ve ABD’nin mevcut aşı kaynaklarının yüzde 5’ini mümkün olan kısa sürede en yoksul ülkelere ayırması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden da diğer ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi halinde önümüzdeki iki yılda COVAX’a toplam 4 milyar dolar destekte bulunmayı taahhüt etti. Dünyanın en büyük yedi ekonomosi ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’nın oluşturduğu G-7 zirvesinde Avrupa Birliği de katılımcı olarak yer aldı.

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