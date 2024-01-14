Fuhuş ağında kimler var: Dünyanın konuştuğu pedofili milyarder Epstein

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ABD’li milyarder yatırımcı ve İngiliz sosyetesinden sevgilisi... Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’in 1990’ların sonundan 2000’li yılların başına kadar yürüttüğü pedofili ağını diğerlerinden ayıran şey, eşsiz çevreleriydi. Devlet başkanları, başbakanlar, milyar dolarlık şirketlerin üst düzey yöneticileri ve dünyaca ünlü sanatçılar. Maxwell’e karşı 2015 yılında açılan bir davanın hakiminin, mahkeme belgelerinin 1 Ocak 2024’te kamuoyuna açık hale getirilmesi kararıyla birlikte dünya Epstein haberleriyle çalkalanıyor. Belgelerde yer alan tanık ifadeleri, uçuş kayıtları ve e-posta yazışmaları gibi kanıtların mührünün kaldırılması, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu pedofili ağına kimler dahildi?

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Reşit olmayan ve yaşları 10’a kadar düşen kız çocuklarını sapkın fantezilerini gerçekleştirmek için istismar eden Epstein ve Maxwell, yıllar içinde kurdukları arkadaş çevreleriyle duyanların inanamayacağı bir etki alanına sahip olmuş görünüyor. Mahkeme belgelerinde bu ikiliyle arkadaşlık ve arkadaşlığın ötesinde ilişki kurduğu iddia edilen isimlerden bazıları şunlar: Eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Prensi Andrew, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, CIA Direktörü William Burns, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson, sihirbaz David Copperfield, ünlü fizikçi Stephen Hawking.

KANIT YOK

Belgelerde adı geçen bu isimlerin, reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiğine yönelik bir kanıt bulunmasa da bu yakın ilişkiler, farklı soru işaretleri oluşturmaya yetiyor. Örneğin mahkeme belgelerinde istismara maruz kaldığını itiraf eden Johanna Sjoberg, “Clinton, kızları genç seviyor” dedi.

PEDOFİLİ ADASI

-Epstein hikâyesinin en çarpıcı bölümlerinden biri, ABD Virjin Adaları bölgesinde kendisine ait olan bir ada. Daha sonraları “Pedofili Adası” olarak da anılan Little Saint James isimli bu ada, Epstein ve Maxwell’in dünyanın dört bir yanından misafirlerini özel partilere getirerek küçük kız çocuklarıyla ilişkiye soktuğu yer olarak biliniyor. Epstein’in mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre, eski ABD Başkanı Clinton’ın bu adayı iki kez ziyaret ettiğini iddia ederken Clinton, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Giuffre, iddia ettiği her iki ziyaret sırasında da kendisi, Clinton, Maxwell ve Epstein’ın başka iki genç kızla yemek yediğini öne sürdü.

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İSTİHBARAT İÇİN Mİ ÇALIŞTI

Epstein’in arkadaşlarının siyasi statüleri, komplo teorilerini de beraberinde getiriyor. İddiaya göre Epstein ve Maxwell, reşit olmayan kızları “sayısız tanınmış Amerikalı siyasetçi, güçlü işadamları, yabancı ülkelerin devlet başkanları, iyi bilinen bir başbakan ve diğer dünya liderlerine daha sonra şantaj yapabilmek” için peşkeş çekiyordu. Gözlerden uzak adada düzenlendiği iddia edilen toplu cinsel ilişki partileri kayda alınıyordu. Bu da istihbarat teşkilatları için bulunmaz bir nimetti...

ŞÜPHELİ İNTİHAR

2019 yılının Temmuz ayında tutuklanan Epstein, sadece bir ay sonra hücresinde ölü bulundu. Kendisini astığı bildirilen Epstein’in ölümü ardından komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Güçlü bir arkadaş çevresi olan ve çok şey bildiği düşünülen Epstein’in yargılanmayı beklerken hücrede ölü bulunması, bugüne dek “gerçekten öldü mü?” sorularına sebep oldu. Epstein’in suç ortağı Maxwell ise 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.