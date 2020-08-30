Fuat Oktay’dan ‘12 mil’e sert yanıt: Savaş sebebi olmayacak da ne olacak

Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarıp, Ege Denizi’nde de bunu yinelemeye yönelik imalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cevap verdi. Oktay, uluslararası gelişmeler ile Türkiye’nin dış politika hamlelerine ilişkin Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

‘MECLİSİN YETKİSİ VAR’

Atina yönetiminden son günlerde Ege’de de karasularını 12 mile çıkarabileceğine dair sinyallerin gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi: “‘12 mile çıkardık, çıkarmadık’ olayı var ya. Bizim de ‘Hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz? 12 mile çıkardığınızda... Meclisimizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve hâlâ geçerli olduğu bir yapıdır. 12 mile çıkması ne demek? Açık denizler var, yani karasularının dışında kalan, şu anda 6 mil karasuları Yunanistan için. Türkiye tarafında 3 mil ama genelde deniz hukukuna baktığınız zaman dikey ortay diye bir şey vardır. Bunun doğusunda kalan batısında kalan adalar diye. Öyle bir yapı var ki ‘Hayır bu bana yetmez.’”

LOZAN’DA ÜÇ MİL

“Ne olacak peki sana yetmeyecek? ‘Bunu şuradan bir yerden çizmemiz lazım.’ Lozan’da da bunu çizmişler zaten, 3 mil. Şimdi ‘Onunla da yetinmem’ diyor. Ne yapacaksın? ‘12 mile çıkaracağım.’ Çıkardığın zaman ne olacak? Şuradan aşağısına Türkiye inemeyecek. Ege’den aşağıya senin gemilerin, turistsen teknelerin, balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret yapıyorsan buradan Karadeniz’den geçen, Marmara’dan geçen gemilerin açık denizlere inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor zaten.”

‘EY FRANSA SEN KİMSİN’

Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine savaş gemisi ve uçak konuşlandırmasıyla ilgili Oktay, “60 Anlaşması diyoruz, Fransa geliyor, Fransa buraya uçak koyuyor. Neyin uçağını getiriyorsun kardeşim, hangi savaş gemilerini getirmeye çalışıyorsun? Ey Fransa sen kimsin? Ey Macron, sen kimsin? Sen garantör ülke değilsin. Garantör ülkeler belli. Türkiye’dir, Yunanistan’dır, İngiltere’dir. AB tarafsız değil ki. Bugün Merkel’in açıklaması da öyle. Nasıl oturup da biz şimdi bunları konuşacağız? Türkiye net tavır koymak durumunda” dedi.

‘TÜRKİYE VAZGEÇMEYECEK’

“Avrupa’ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir” diyen Oktay, “Bedeli ne olursa olsun şımarık bir üyenizin arkasında duracağım diye tüm Avrupa Birliği üyelerine bedel ödetmekten ziyade önce üyeniz olan Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir oturtun ve hakkaniyet ölçüsünde şu adalara bakın ve Türkiye’ye bakın, Türkiye’nin haklarına rıza gösterin. Yoksa bu, gelecek açısından çok ciddi riskler oluşturur” şeklinde konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 26 Ağustos’ta İyon Denizi’ndeki (Yunanistan-İtalya arası) karasularını 6 milden 12 mile çıkardıklarını açıklamış ve Ege’yi kastederek “Karasularımızı başka denizlerde de genişletme hakkımız saklıdır” demişti.

‘TUTUMUMUZ ÇOK NET: 12 MİLE ÇIKARAMAZLAR’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında son dönemde Yunanistan’la yaşanan gerilimli gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “şımarık tutumuyla” Avrupa Birliği ülkelerini de yorduğunu ifade ettiği Yunanistan’ın Ege’de karasuları sınırları üzerinden yaptığı provokasyonla ilgili “Ege’de tutumumuz son derece net. Ege’de karasuları sınırını 12 mile çıkaramazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar hâlâ geçerlidir. Bu bir savaş nedenidir. Buna müsaade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırmalarını 90 gün boyunca sürdüreceğini ve bu süre boyunca yeni NAVTEX’lerin yayınlanacağını söyledi.

ANKARA’DAN BİR NAVTEX DAHA

◊ Ankara, dünden geçerli olmak kaydıyla 11 Eylül’e kadar atış eğitimleri için yeni bir NAVTEX daha ilan etti. İki haftalığına geçerli olan NAVTEX’in Anamur açıklarından yapılacak atış eğitimleri için ilan edildiği bildirildi. (◊ Uğur ERGAN / ANKARA)