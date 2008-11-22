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Fransız soluna kadın lider

Fransız soluna kadın lider

Fransa’da muhalefetteki Sosyalist Parti’nin liderlik yarışında iki kadın karşı karşıya. Genel Sekreterlik seçiminin dün yapılan ikinci oylamasında, cumhurbaşkanlığı yarışında Sarkozy’ye yenilen Segolene Royal ile Lille Belediye başkanı Martine Aubry mücadele etti. Yeni başkanın ilk işi, parçalanan parti tabanını birleştirmek olacak.

SON üç seçimi kaybeden ve hizipçilik yüzünden bölünen Fransız Sosyalistleri’nin yeni lideri, bir kadın oldu.

Aylar süren kampanyanın ardından, 233 bin üyeli partinin genel sekreterini belirlemek üzere yapılan seçimin ilk turu önceki gün düzenlendi. Favori aday olan Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, hizipçilikten bıkıp yarıştan çekilince, meydan iki kadın ile genç bir erkek adaya kaldı. İlk turda, Segolene Royal yüzde 43.1, Martine Aubry yüzde 34.5, Benoit Hamon ise yüzde 22.8 oranında oy aldı.

İlk iki sırayı alan iki kadın aday, dün yapılan ikinci turda kafa kafaya yarıştı. Geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisini temsil eden ve Nicolas Sarkozy’e yenilen Royal ilk turdan favori çıkmıştı ki, elenen Benoit Hamon, kendisini destekleyen delegelerin bu kez Aubry için oy vermesini istedi. Hamon’ın desteği, rüzgarı bir anda Lille Belediye Başkanı Aubry’nin lehine çevirdi. Royal’in partiyi kendi cumhurbaşkanlığı kampanyası için bir makine gibi kullandığı iddiaları da, Sosyalist liderleri iyice Aubry’e itti.

Royal merkezci

Yeni seçilen kadın başkanın, hizipçilik yüzünden iyice bölündüğü bildirilen Sosyalistleri birleştirip birleştiremeyeceği tartışılıyor.

11 yıldır partiyi yöneten eski eşi François Hollande’dan bayrağı devralarak Sosyalistleri birleştirmeyi vaadeden 55 yaşındaki Royal, partiyi baştan aşağı yenileceğini kurultay süresince vurguladı. Partiye gençleri çekip daha merkezi bir yapı oluşturmayı planlayan Royal, halka yaklaşmanın simgesi olarak parti merkezini Paris’in bir kenar mahallesine taşımayı da önerdi. Ancak birçok Sosyalist, Royal’in partiyi merkeze çekme çabalarından rahatsız oldu.

Royal’a karşı gelişen bu tepkiler, kurultaydaki rakibi Aubry’ye yaradı. Avrupa Komisyonu eski başkanı Jacques Delors’un kızı olan 58 yaşındaki Aubry, "sol değerleri koruyarak değişime ayak uyduracağını" vaadedip oy toplamaya çalıştı.

Hakiki solcu Aubry

1990’ların sonunda Çalışma Bakanlığı yapan ve çalışma zamanını haftada 35 saate indiren yasayı hazırlayan Aubry, ülkenin kuzeyindeki Lille şehrinin belediye başkanı olunca yıllardır uzak kaldığı ulusal siyasete kurultayla birlikte geri döndü.

Şimdi eski cumhurbaşkanı Francois Mitterrand’dan beri gün yüzü görmeyen Sosyalist Parti’nin, bir kadının liderliğinde toparlanması gerekiyor. Yeni başkan, ülkede muhalefeti idare etmekle kalmayacak, 2012 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sarkozy’nin rakibi olacak. Soldaki bölünme, en çok Sarkozy’nin işine yarıyor.

Türkiye’yi destekliyor

"Müslüman dostu" olarak bilinen Aubry, Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığını kayıtsız şartsız destekleyen az sayıdaki Fransız siyasetçiden biri.

Yumuşak solcu

Royal’in Sarkozy’e mağlup oluşu, üstelik o seçimde sağcı lider François Bayrou’nun desteğini kazanması, "sıkı" Sosyalistleri kızdırdı. Kıdemli milletvekili Jean-Luc Melenchon, "Royal’a verilen destek, bu partinin artık bana hitap etmediğini gösteriyor" dedi.
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