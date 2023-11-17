Fransız First Lady ilk kez anlattı: Macron'un yaşıtı birine aşık olacağını düşünüyordum, evlenmek için 10 yıl bekledim

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 16 yıldır evli olmasına rağmen birliktelikleri ile ilgili çok fazla bilgi vermekten kaçınan 70 yaşındaki First Lady Brigitte Macron, Paris Match dergisine herkesin merak ettiği aşk hikayesini anlattı.



Emmanuel Macron Fransa'nın kuzeyindeki Amiens kentinde bulunan Katolik okulu La Providence'daki tiyatro öğretmenine aşık olduğunda henüz 15 yaşındaydı. O zamanlar evli olan Brigitte Auzière Macron'dan 25 yaş büyüktü, üstelik kızı Laurence Macron'un sınıf arkadaşıydı.

İkili arasında filizlenen aşk eyalette bir skandala neden olunca Macron'un ailesi Brigitte'i “çocuklarından uzak durması” konusunda uyarıp, Macron'u Paris’teki yatılı bir okula gönderdi. Ancak bu önlem hiçbir işe yaramadı. Macron ve Brigitte yıllarca görüşmeye devam etti.



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Paris Match dergisine verdiği röportajda, o süreci anlatan First Lady, "Paris'e gittiğinde kendime sürekli onun yaşıtı birine aşık olacağını söylüyordum ama bu olmadı" ifadelerini kullandı ve o dönem evliliklerinin önündeki tek engelin çocukları olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN HAYATINI MAHVETMEMEK İÇİN EVLİLİĞİ 10 YIL ERTELEDİM"

Çocuklarının hayatını mahvetmemek için Macron ile evlenmeyi 10 yıl ertelediğini anlatan Brigitte, "Her şeyi rayına oturtmam 10 yıl sürdü. Neler duyduklarını tahmin edebilirsiniz. Ama hayatı kaçırmak istemedim" dedi.



O sırada yirmili yaşlarının sonlarında bir devlet memuru olan Macron'la 2007 yılında evlenen Brigitte, kocasının etkileyici hafızası ve zekasıyla kendisini hala hayrete düşürmeyi başardığını belirterek "Pek çok parlak öğrencim oldu ama hiçbiri onun yeteneğine sahip değildi. Ona her zaman hayranlık duydum" ifadelerini kullandı.

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MACRON: AŞIK OLDUĞUNUZDA SEÇİM SİZİN DEĞİLDİR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz sene bir televizyon yayınında kendinden 25 yaş büyük karısı Brigitte'le ilgili gelen bir eleştiriyi şöyle cevaplamıştı:

"Mesele iyi örnek olmak ya da olmamak değil. Aşık olduğunuzda, seçim sizin değildir. Aşkın temel prensibi her şeyi mümkün kılmasıdır. Aşık olacağınız kişinin sizinle aynı yaşta olacağı yazılı bir kural değil. Bu sizden çok daha güçlü ve sizi aşan bir şey."