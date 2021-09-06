Fransa’nın en büyük davası başladı

Belçika doğumlu Fransız vatandaşı Abdeslam şimdi 31 yaşında. Şu ana kadar işbirliğini reddeden ve büyük ölçüde sessiz kalan teröristin ocak ayındaki ilk duruşmasında konuşup konuşmayacağı merak ediliyor. Abdeslam saldırıdan 4 ay sonra Brüksel’de ailesinin evine yakın bir noktada yakalanmıştı. Davada ayrıca, saldırganlara lojistik destek sağlamakla suçlanan 14 kişi de hazır bulunacak. Diğer 6 şüphelinin ise Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarında öldüğü varsayılıyor. Davanın odaklanacağı önemli bir nokta da saldırganların tespit edilmeden ülkeye nasıl girdiği ve silahlar ile patlayıcıları nasıl temin ettiği.

Yaklaşık 9 ay sürecek mahkemenin 2022 Mayıs’ın sonlarında bitmesi planlandı. Bu zaman diliminde 145 gün duruşmalara ayrıldı.

Süreç boyunca toplam 330 avukat görev yapmış olacak. Kurbanları temsilen 300 kişi, ayrıca eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ifade verecek. Hollande’ın katılacağı duruşmanın kasım ayında olması bekleniyor.

Dava dosyası tam 1 milyon sayfa ve 542 bölümden oluşuyor. Tüm dosya üst üste konulduğunda 53 metre uzunluğa ulaşıyor.

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