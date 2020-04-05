Fransa'da farklı hastalıklardan emekli olabilmek için gerekli kriterleri taşımak gerekmektedir. Bu kriterlere bağlı olarak Fransa'daki ilgili sağlık kurumuna başvuru yapmak suretiyle emekli olunabilmektedir.

Fransa'da Hangi Hastalıklardan Emekli Olunur?

Malülen emekli olabilmek için taşınan hastalık konusunda en az %60 gibi bir riski olması gerekmektedir. Fransa'da sağlık kuruluşunun raporuna dayanma suretiyle, yapılan testler üzerinden ilgili rapor doğrultusunda kişi erken emekli hakkını kullanabilir. Peki, Fransa'da hangi hastalıklardan emekli olunur?

- Kanser,

- Kronik böbrek rahatsızlığı,

- Otizm,

- Şeker hastalığı, (En az organın çalışmama durumu)

- Tedavi edilemeyen ağır elektrolit bozuklukları,

- Parkinson,

- Demans,

- Alzheimer,

- MS,

- Koah,

- Astım,

- Sara,

- Sindirimde meydana gelen bazı kanamalar,

- Kronik pankreatit,

- Ülseratif kolit,

- Yardım olmadan yürüme zorluğu çeken kişi,

- Kardiyolojik hastalıklar,

- Travma ardından oluşan stres ve obsesif kompulsif bozukluklar,

- Sigortalı kişinin çalışmasına izin vermeyen bazı genetik problemler,

Bu gibi durumlar karşısında Fransa'da ikamet eden ve sigortada çalışan kişiler, gerekli şartlar koşullar üzerinden erken emeklilik hakkını kullanabilmektedir.

Fransa'da Hastalıklardan Emekli Olabilmek İçin Genel Şartlar Neler?

Gurbetçi olarak Fransa'da hastalıklardan emekli olabilmek adına, belli başlı bazı kural ve şartların yerine gelmesi gerekmektedir.

- Kişinin en az 5 yıl (60 ay) süreyle çalışmış olması gerekmektedir.

- Kişinin kaçak yollarla giriş yapmamış olması gerekir.

- 5 yıllık bu süreç kapsamında sigorta ödenmiş olunmalıdır.

- İlgili hastalık doğrultusunda %60 oranın da hastalığın yer aldığına dair rapora sahip olunmalıdır,

Bu gibi genel şartlar ile beraber ayrıca kadın ve erkeğe bağlı olarak surelerinin değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün. Tabii istisnai olarak hastalığın şiddetine göre de bazı kriterler eklenebilir ya da çıkarılabilir. Ancak mutlaka doktor kontrolü altında farklı testler üzerinden, malulen emekli olabilecek hastalığın raporunu çıkması en önemli unsurdur.