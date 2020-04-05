Fransa'da Ev Kiralama Şartları Nelerdir? Fransa'da Ev Kiralamak İçin Gerekli Belgeler

Fransa'da ev bulmak internet aracılığıyla ilanlara bakmak ya da emlakçıları değerlendirmek üzerinden gerçekleşir. Özellikle emlakçılar Fransa'da ev bulmak için büyük öneme sahiptir. Söz konusu Fransa'nın kalbi Paris olduğunda çok daha önemli noktaya ulaşıyor.

Fransa'da Ev Kiralama Şartları Nelerdir?

Fransa'nın hangi şehri olursa olsun mutlaka emlakçılardan destek alınmaktadır. Böylece emlakçı sizin adınıza ve kriterlerinize uygun ev bulabilir; randevu ayarlamak suretiyle kira pazarlığı da gerçekleştirir. Özellikle ilk olarak bu şartı yerine getirmek büyük öneme sahiptir. Yani Fransa'da ev kiralamak için mutlaka emlakçılardan destek almak gerekir.

Aynı zamanda Fransa'da Ev sahipleri belli başlı bazı belge ve şartlar istemektedir. Duruma bağlı olarak değişkenlik gösteren bu şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu doğrultuda Fransa'nın pek çok farklı şehrinde ev kiralama gerçekleştirebilirsiniz.

Fransa'da Ev Kiralamak İçin Gerekli Belgeler

Fransa'da ikamet ediyor ve ev kiralamak istiyorsanız bu konuda gerekli bazı belgeler bulunuyor. Emlakçılar aracılığıyla bu belgeleri tamamlayabilir ve tercih ettiğiniz evi, güvenli şekilde kiralama şansı elde edebilirsiniz. Peki, Fransa'da ev kiralamak için gerekli belgeler nelerdir?

- Gelir durumunu gösteren belge olması gerekir.

- En az 6 ay çalışma şartı bulunan maaş bordrosu elde edilmelidir.

- Aynı zamanda alternatif olarak kefil geçerli olabilir.

- Kefilin maaşı kiralamak istediğiniz evin bedelinin en az üç katı olması gerekir.

Bütün bu kriterleri yerine getirmek suretiyle Fransa'nın farklı şehirleri üzerinden güvenli şekilde kiralama gerçekleştirilebilir.

Fransa'da Kiralık Ev Fiyatları Nedir?

Fransa'da kiralık ev fiyatları şehirlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle Paris söz konusu olduğunda çok küçük dairelerde dahi yüksek fiyatlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum 1000 euro ile 2.600 Euro arasında değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda dairenin bulunduğu konum ve özellikleri de yine farklı fiyatlar ortaya çıkarmaktadır.