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Formula 1’de dev transfer: Hamilton Ferrari koltuğuna geçiyor

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#Mercedes#Lewis Hamilton#Formula 1
Formula 1’de dev transfer: Hamilton Ferrari koltuğuna geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu yılın sonunda Mercedes’ten ayrılarak çok yıllık bir anlaşmayla Ferrari’ye katılıyor.

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Daha önce İtalyan ekibinin İngiliz pilota yıllık 40 milyon Sterlin teklif ettiği iddia edilmiş, taraflar haftalar önce bu haberleri yalanlamıştı. Ancak Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’ın 2025’te çok yıllı bir anlaşmayla katılacağı Ferrari tarafından da resmi olarak açıklandı. 39 yaşındaki pilotun Mercedes ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, transferin özel bir çıkış maddesi sayesinde gerçekleştiği öğrenildi. Hamilton, 2013 yılında McLaren’dan Mercedes’e katılmıştı. Öte yandan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de geçen günlerde sosyal medyada yaptığı “Gelecek sezon için hazırlanıyorum” paylaşımının ardından Audi’yle Formula 1’e dönecek iddialarını artırmıştı. Vettel’in Formula 1’e dönme ihtimaliyle birlikte Hamilton’ın transferi, 2025 yılı için F1 tutkunlarını daha da heyecanlandırdı.

 

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#Mercedes#Lewis Hamilton#Formula 1

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