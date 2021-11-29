Fok bulamayınca geyik avlıyorlar

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İlk kez 21 Ağustos 2020’de kayda alınan av sahnesi bilim insanlarını şaşkına çevirirken, sıcaklıklar arttıkça ayıların daha fazla ren geyiği avladığı belirlendi. Ayıların diyet değişikliğine ilişkin video kanıtı, Norveç’in Svalbard takımadası yakınlarındaki Polonya araştırma istasyonunda görev yapan bilim insanları çekti. Videoda, genç bir dişi ayının erkek ren geyiğini buzlu sularda kovaladığı, yakalayıp boğduktan sonra kıyıya çektiği ve beslendiği görülüyor. Aynı ayının bu olaydan iki gün sonra bir başka geyik leşiyle beslendiği de görüldü.