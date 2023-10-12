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First Lady’nin ailesi Gazze'de mahsur kaldı: Bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum

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#Nadia El-Nakla#Hamza Yusuf #İskoçya
First Lady’nin ailesi Gazzede mahsur kaldı: Bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 13:10

Anne ve babası İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeni ile Gazze'de mahsur kalan İskoçya First Lady'si Nadia El-Nakla yaşadıklarını BBC'ye anlattı ve "Bazen bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum." dedi.

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Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırı ve arkasından Tel Aviv yönetiminin savaş ilan etmesi sonrası bölgedeki çatışmalar 6. gününde devam ediyor.

İSRAİL'İN ABLUKASI GAZZE'DEKİ SİVİLLERİ ÇARESİZ BIRAKTI

Yoğun saldırıların hedefindeki Gazze’deki yerleşim bölgeleri büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka kapsamında elektrik, su, yiyecek ve yakıt tedarikini kesmesi bölgedeki sivil halkı tamamen çaresiz bıraktı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından açıklanan verilere göre çatışmaların 6. gününde yerinden edilen Filistinli sayısı son 24 saatte yüzde 30 artarak 338 bin 934 kişiye ulaştı.

First Lady’nin ailesi Gazzede mahsur kaldı: Bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum


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FİRST LADY'NİN AİLESİ DE GAZZE'DE

Gazze'de mahsur kalan sivillerin arasında İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla'nın ailesi de yer alıyor.

Çatışmalardan sonra Pazartesi günü ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını duyuran First Lady, dün Edinburgh'daki resmi konutundan BBC'e konuştu.

"BANA ÖLECEKLERİNİ HİSSETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Gazze'de mahsur kalan anne ve babasının yaşadığı korku ve çaresizliği anlatan El-Nakla, İsrail bombardımanından kaçma imkânı olmadığına dikkat çekerek, "Bana sürekli öleceklerini hissettiklerini söylüyorlar" dedi.

El-Nakla'nın anne ve babası Elizabeth ve Macid geçtiğimiz hafta oğullarını ve torunlarını görmek için Gazze'ye gitmiş, çatışmaların patlak vermesi ile bölgede sıkışıp kalmıştı.

First Lady’nin ailesi Gazzede mahsur kaldı: Bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum

"BAZEN BİR KABUSUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Aynı zamanda Dundee belediye meclis üyesi olan Nadia El-Nakla İskoç bir anne ve Filistinli bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi

Gazze'de uluslararası gazeteci olmadığı için güncel bilgi almakta zorlandığını belirten El-Nakla ailesinin tüm komşularının telefon numaralarını aldığını anlattı;

"Onlara ulaşamazsam, hala hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için bir komşularla iletişime geçeceğim. Bunlar yapmak zorunda olduğumuz planlamalar. Bazen bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum."

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First Lady’nin ailesi Gazzede mahsur kaldı: Bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum

YAŞADIKLARI DURUMU GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

First Lady'nin annesi Elizabeth El-Nakla da BBC ile paylaşılan video mesajda kuşatma altında kaldığı Deir al-Balah kentindeki durumu gözyaşları içinde anlattı:

“Elektriğimiz, suyumuz yok. Elimizde bulunan az miktardaki yiyecek, elektrik olmadığı için uzun süre dayanamayacak. Bu evde dört torunum var. Onlara ne olacağını bilmiyorum. Dünyadan Filistinlilere yardım etmesini istiyorum.”

First Lady’nin ailesi Gazzede mahsur kaldı: Bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum

HAMZA YUSUF'TAN İNGİLTERE HÜKÜMETİNE ÇAĞRI: İSRAİL VE MISIR'A BASKI YAPIN

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Hamas saldırısını şiddetle kınarken İngiltere hükümetine, İsrail ve Mısır'a, sivillerin Mısır sınır kapısından kaçmasına izin vermesi yönünde baskı yapması için çağrıda bulundu. 

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#Nadia El-Nakla#Hamza Yusuf#İskoçya

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