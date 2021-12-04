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Finlandiya’da terör eylemi şüphesiyle 5 kişi tutuklandı

#Finlandiya#Terör#Gözaltı
Finlandiya’da terör eylemi şüphesiyle 5 kişi tutuklandı

Finlandiya’da terör eylemi planladığından şüphelenilen 25 yaşlarında 5 kişi polis tarafından tutuklanırken, söz konusu tutuklamaların ülkedeki ilk şüpheli aşırı sağ terör soruşturması olduğu aktarıldı.

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Finlandiya’nın güneybatısındaki Kankaanpaa'da terör eylemi planladığından şüphelenilen 25 yaşlarındaki 5 kişi polis tarafından tutuklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin 2 yıldır gözetim altında oldukları aktarılarak, söz konusu terör saldırılarının hedefi hakkında detay verilmedi. Şüphelilerin beyaz üstünlükçü bir ideoloji olan "ivmecilik" ile motive edildiğinden şüphelendiklerini aktaran polis, tutuklamaların Finlandiya'nın ilk şüpheli aşırı sağ terör soruşturması olduğunu açıkladı. Halk için bir tehlike olmadığını ifade eden polis, 5 zanlıya yönelik yargılama öncesi soruşturmanın birkaç ay süreceğini ve savcıların polise suçlamada bulunmaları için gelecek yıl 31 Mart'a kadara süre verdiğini bildirdi.

Polis, Avrupa Birliği’nin (AB) kolluk kuvveti Europol'ün de soruşturmaya dahil olduğunu aktardı.
Dedektif Toni Sjoblom yaptığı açıklamada ise, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilen materyallerin "radikalleştikleri izlenimini güçlendirdiğini ve terör suçlarından şüphelenmek için sebep oluşturduğunu" belirtti. Sjomblom, şüphelilerin Aralık 2019’da ateşli silah bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını ve evlerinde yapılan aramada "önemli miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı" ele geçirildiğini aktardı.

Şüphelilerden bazılarını tanıyan Kankaanpaa sakinleri ise Finlandiya basınına verdikleri demeçte, şüphelilerden 2’sinin "Neo-Naziler" olarak bilindiğini ifade etti.

Öte yandan Finlandiya'da terör tutuklamaları nadir olarak gerçekleşirken, ülkedeki terör suçlamalarıyla ilgili ilk dava 2018'de Faslı sığınmacı Abderrahman Bouanane'nin Turku şehrinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 2 kişiyi öldürmesi ve 8 kişiyi yaralaması ile açılmıştı. Bouanane, mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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#Finlandiya#Terör#Gözaltı

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