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Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor

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#Finlandiya#NATO#Sauli Niinisto
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

NATO’ya üyelik sürecindeki Finlandiya’nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye’ye geliyor.

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Yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Niinisto, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylama konusunda karara vardığını söyleyerek “Türkler, kararı açıkladıklarında cevabı almak için orada olacağımı umuyorlardı. Elbette daveti kabul ettim ve niyet beyanını almaya gideceğim” dedi. İttifak üyesi Macaristan ve Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini parlamentolarında henüz onaylamadı. Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği için imzalanan üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirmediğini belirtirken Finlandiya’ya onay verilebileceğinin sinyalini vermişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Finlandiya’nın ülkesinden önce NATO’ya üye olması ihtimalinin arttığını kabul etmişti.

 

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#Finlandiya#NATO#Sauli Niinisto

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