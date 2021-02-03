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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 04:26 | Son Güncelleme:

Filistinli Fetih yetkilisi: "Gelecek seçimler İsrail'e rağmen Kudüs'te de yapılacak"

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Filistinli Fetih yetkilisi: "Gelecek seçimler İsrail'e rağmen Kudüs'te de yapılacak"
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Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, İsrail'e rağmen genel seçimlerin Kudüs'te de yapılacağını söyledi.

Filistin resmi televizyonuna konuşan Rucub, genel seçimlerde Hamas ya da diğer herhangi bir grupla ittifak yapmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

"Hamas'ın da bizimle birlikte seçimlere gideceğine ve kimsenin bu seçimleri durdurmaya gücünün yetmeyeceğine inanıyorum." diyen Rucub, Fetih'in Kahire'ye tüm gruplarla seçimlerin icrasına ilişkin mekanizmalara dair anlaşmaya varmak hedefiyle gittiğini vurguladı.

Daha önce grupların yetkili makamlarından 8 Şubat'ta Kahire'de başlayacak Kapsamlı Ulusal Diyalog oturumlarına Fetih Hareketi heyetinin başında Cibril er-Rucub'un, Hamas Hareketi heyetinin başında da Salih el-Aruri'nin gideceği kaydedilmişti.

Yakın zamanda yapılması planlanan Filistin genel seçimlerine ilişkin henüz tepki vermeyen İsrail yönetimi, Kudüs'te Filistin'in egemenliğine dair herhangi bir işaretin olmasına karşı çıkıyor.

FİLİSTİN'DE 15 YIL SONRA İLK KEZ SEÇİM YAPILACAK

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, geçen hafta Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

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