Filistinli elçi: Gazze yeryüzü cehennemi

Haberin Devamı

* 18 BİN BOMBA ATILDI: Gazze Şeridi’nde karadan ilerlemeyi sürdüren İsrail ordusu, hava bombardımanlarında önceki gece boyunca toplam 300 hedefi vurduğunu açıkladı. Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, “tüm bölgeleri hedef aldıklarını” belirterek sivil altyapı ve yerleşim yerlerine saldırıları “Hamas’ın altyapısını hedef aldıkları” gerekçesiyle savundu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne 18 bin ton bomba attığını, bunun İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğunu belirtti.

* 8 BİN 500 CAN KAYBI: Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, gece boyunca süren bombardımanda ölen 219 kişiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 525’e yükseldi, 21 bin 543 kişi ise yaralandı. Bakanlık, öldürülen Filistinliler arasında 3 bin 542 çocuk ve 2 bin 187 kadının yanı sıra 130 sağlık çalışanının bulunduğunu açıkladı.





Haberin Devamı

* AİLELER YOK OLUYOR: Bombardımanlar Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yoğunlaşsa da İsrail ordusu Filistinlileri göçe zorladığı güney şehirlerini de vuruyor. Binlerce sivilin sığındığı güneydeki Refah’ta bombardıman sonucu, aralarında büyükanne, büyükbaba ve torunların da bulunduğu en az 18 kişiden oluşan bir ailenin tüm üyeleri hayatını kaybetti. Yetkililer daha önce Gazze’de 47 Filistinli ailenin nüfus kayıtlarından silindiğini bildirmişti.

* HASTANELER HEP HEDEFTE: BM ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Gazze’de sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğu uyarıları sürerken, İsrail ordusu Hamas’ın üs olarak kullandığı iddiasıyla hastanelerin çevresini hedef almaktan vazgeçmiyor. İsrail’in tahliye uyarısında bulunduğu Kudüs Hastanesi’nin sağlık personeli, bombalar yüzünden gece boyunca binanın sarsıldığını anlattı.

* ANESTEZİ OLMADAN AMELİYAT: Gazze’de 20 doktoru bulunan Fransız Dünya Doktorları (MDM), hastanelerde doktorların “yerde ameliyat yaptığını” ve ilaç eksikliği nedeniyle “çocukların uzuvlarının anestezi olmadan ampüte edildiğini” belirtti.