Filistin’i savunan cesur yürekler

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İsrail’in en büyük destekçisi olarak gösterilen ABD’de içeriden yükselen tepkiler artıyor. Başkan Joe Biden yönetiminin Gazze politikasına ve İsrail’e silah göndermeye devam etmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı çalışanı Annelle Sheline görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ELİMİZDE ÇOK KANIT VAR

Bakanlığın İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu’nda yaklaşık bir yıldır çalışan 38 yaşındaki Sheline’ın, istifasının sebebini açıkladığı ve Biden yönetiminin Gazze politikasını eleştirdiği mektup CNN’in internet sitesinde yayınlandı. “Bir insan hakları savunucusu olarak ABD’nin sahip olduğu tüm itibarı Gazze’deki savaştan bu yana tamamen yok oldu” ifadesini kullanan Sheline, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair pek çok kanıta sahip olduklarını ancak bunların yalnızca Beyaz Saray istediği zaman kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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‘KIZIMA CEVAP VEREBİLMEK İÇİN’

İngiliz gazetesi The Guardian’a da konuşan Sheline, “Küçük bir kızım var. İleride bir gün bu konuyu öğrenirse ve Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştığım için bana bunu sorarsa ona elimden geleni yaptığımı söyleyebilmek istiyorum” dedi. ABD’nin İsrail’e silah tedarikini durdurmaya yönelik bir şey yapabileceğine dair inancını kaybettiğini ve bu nedenle istifasını sunduğunu aktardı. Ekim 2023’te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümü Müdürü Josh Paul da Washington’un Tel Aviv’e verdiği destekten dolayı görevinden istifa etmişti.

BM RAPORTÖRÜ: ‘TEHDİT EDİLİYORUM’

İsrail ordusunun Gazze’de Filistinlilere yaptıklarına ‘soykırım’ diyebilme cesaretini gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in suçlarını ortaya çıkardığı için özellikle son dönemde birçok tehdit aldığını dile getirdi. 2022’den beri BM Filistin Özel Raportörü görevini yürüten İtalyan avukat ve akademisyen, bu göreve başladığından beri “sürekli saldırıya uğradığını” belirtti.

Önceki gün “Bir Soykırımın Anatomisi” başlıklı raporuna ilişkin, BM Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenleyen Albanese, İsrail’in Gazze’de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının “tüyler ürpertici” olduğunu belirtti. Hazırladığı raporun, “buzdağının görünen yüzü olduğunu” söyleyen Albenese, kelime limiti olmasa, İsrail’in işlediği suçlar sebebiyle ansiklopedi yazılabileceğini ifade etti.

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ABD: RAHATSIZIZ

İsrailli yetkililerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Albanese’i hedef aldı. Albenese’in İsrail’in Gazze’de Filistin halkına yönelik eylemlerinin soykırım eşiğini geçtiğini vurgulayan raporunu eleştiren Miller, Albanese’in bu görevde olmasından rahatsız olduklarını ve Özel Raportörün ‘antisemitik’ açıklamalar yaptığını savundu.