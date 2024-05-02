Filistin’e destek adımı: Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor

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Türkiye’nin Güney Afrika’nın başvurusunu memnuniyetla karşıladığını 3 Ocak 2024’te açıkladığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir Türkiye’nin davaya nasıl müdahil olabileceğine dair çalışmaların, iki diğer ülkelerin de nasıl müdahil olabileceğine dair görüş alışverişlerinin yapıldığını söyledi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yaptığı ziyarette, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine UAD’de açtığı soykırım davasına ilişkin Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere Filistin’i devlet olarak tanıyan diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerde, bazı ülkelerin bu konuda tavır almaya hazır hale gelmiş olduğunu söyledi.

HUKUKİ METİN HAZIRLANIYOR

Fidan açıklamasında, “Şu ana kadar sadece iki ülke Nikaragua ve Kolombiya bu konuda somut bir tutum aldı ve başvuruda bulundu. Biz de yaptığımız değerlendirmelerin neticesinde Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve alınan siyasi karar gereği Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Çalışmamızın hukuki metni tamamlandığı zaman alınmış olan bu siyasi kararı fiiliyata geçirmek için resmi müracaatımızı Uluslararası Adalet Divanı’na yapacağız” ifadelerini kullandı.

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ANKARA’DAN ÖRNEK ADIM

Türkiye 1948 Soykırım Sözleşmesi’ne taraf olduğu için davaya 63’üncü maddeyi kullanarak müdahil olabiliyor. Türkiye’nin de taraf olmasıyla davanın meşruiyetinin artacağı ve Ankara’nın bu adımının diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

BİLGİ NOTU

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler’in en üst mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı, 26 Ocak’ta İsrail’in Gazze’de soykırımı önlemesi için ihtiyati tedbir kararı açıklamış, ancak ateşkes talep eden bir çağrıda bulunmamıştı.