Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece 10’u Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 116'ya yükseldi.

Hastalardan 17’si tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart’ta Kudüs’ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu, Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.