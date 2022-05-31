Filistin: ‘İsrail ateşle oynuyor’

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Pazar günkü yürüyüşe 70 bin kadar Yahudinin katıldığı tahmin edilirken, çıkan çatışmalarda beşi polis, 40’ı Filistinli toplam 45 kişi yaralandı. 50’den fazla kişi de gözaltına alındı. Batı Şeria’da çıkan olaylarda ise 145 kişinin yaralandığı bildirildi. Eski Şehir’den geçerken bazı eylemciler ‘Araplara ölüm’ diye slogan atarken Filistin yönetimi, ‘provokasyon’ olarak nitelendirdiği yürüyüş için “İsrail ateşle oynuyor” değerlendirmesinde bulundu.



BENNETT SAVUNDU



İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın yıldönümü, İbrani takvimine göre ‘Kudüs Günü’ olarak kutlanıyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Hamas’ın tehditlerine rağmen yürüyüşün yapılmasını “Eğer, (yürüyüşü) alışıldık güzergâhtan yapmasaydık, oraya bir daha dönemezdik. Bu egemenlikten geri adım olurdu” diye yorumladı. Başbakanlık açıklamasında ise “Herhangi bir şiddet vakası, kovuşturma da dahil olmak üzere ciddiyetle ele alınacaktır” denildi.



‘AŞIRICI GRUPLARI TERÖR LİSTESİNE ALALIM’



İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise “hükümetin La Familia ve Lehava isimli iki aşırıcı Yahudi grubu terör listesine almayı düşünmesi gerektiğini” söyledi. Söz konusu gruplar bayrak yürüyüşü esnasında “Araplara ölüm” sloganı atmıştı. Geçen yıl düzenlenen Bayrak Yürüyüşü nedeniyle İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda en az 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.