Filistin Başbakanı: İsrail’in saldırılarına birlikte direniyoruz
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı Filistin halkının tam bir birliktelikle karşı durduğunu belirtti.
Filistin lideri Mahmud Abbas adına halkın bayramını kutlayan Iştiyye, şunları söyledi: “Bu bayramın çocuklarımızın, kadınlarımızın ve büyüklerimizin kalplerinde bir neşeye dönüşmesini isterdik ama işgal rejiminin Aksa, Kudüs ve Gazze Şeridi’nde halkımıza yönelik şiddetli saldırısı nedeniyle Başkan Abbas tüm bayram kutlamalarını iptal etti. Şimdi İsrail’in saldırılarına karşı hep birlikte duruyoruz.”
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