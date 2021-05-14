Filistin Başbakanı: İsrail’in saldırılarına birlikte direniyoruz

Filistin lideri Mahmud Abbas adına halkın bayramını kutlayan Iştiyye, şunları söyledi: “Bu bayramın çocuklarımızın, kadınlarımızın ve büyüklerimizin kalplerinde bir neşeye dönüşmesini isterdik ama işgal rejiminin Aksa, Kudüs ve Gazze Şeridi’nde halkımıza yönelik şiddetli saldırısı nedeniyle Başkan Abbas tüm bayram kutlamalarını iptal etti. Şimdi İsrail’in saldırılarına karşı hep birlikte duruyoruz.”

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