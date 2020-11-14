MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFilipinler’i vuran Vamco Tayfun’u heyelanı beraberinde getirdi
GeriDünya Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u heyelanı beraberinde getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u heyelanı beraberinde getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u heyelanı beraberinde getirdi
Abone Olgoogle-news

Filipinler’i vuran tayfunun ardından ülkenin çeşitli yerlerinde heyelan ve sel meydana geldi.

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle ülkenin Malilipot belediyesine bağlı San Roque köyünde meydana gelen heyelan yüzlerce metre genişliğinde bir çukur oluşturdu.

Ülke genelinde tayfun nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybettiği 32 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yaklaşık 4 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının afetzedelere yardım etmesi talimatı verdi.

Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u heyelanı beraberinde getirdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle