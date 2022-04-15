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Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştı

#Filipinler#Fırtına#Ölü Sayısı
Filipinlerdeki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148e ulaştı

Filipinler’i vuran tropikal fırtına Megi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükselirken, kayıp durumda olan 100'den fazla kişi için arama çalışmaları sürüyor.

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Filipinler’de hafta sonu etkili olmaya başlayan tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, çok sayıda cansız bedene ulaşılmasının ardından toplam can kaybının 148'e yükseldiğini, 100'den fazla kişinin de kayıp durumda olduğunu açıkladı. Megi'den en çok etkilenen Leyte eyaletinde toprak kaymaları tarım arazilerine ve çiftliklere zarar verirken, evlerde de büyük hasar meydana geldi.

Birçok kişinin dalgalar tarafından sürüklendiği kıyı bölgelerinde ve toprak kaymalarının yaşandığı alanlarda arama çalışmaları sürüyor.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alan Filipinler, yılda ortalama 20 fırtınadan olumsuz etkileniyor.

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#Filipinler#Fırtına#Ölü Sayısı

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